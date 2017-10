Mery e Franca hanno la passione della realizzazione di abiti d’epoca e di fantasia. Partecipano a scopo artistico e benefico ad eventi a tema. Hanno iniziato a cucire costumi nel 2004 per partecipare al Carnevale a Venezia con la lorofamiglia. Da allora non hannopiù smesso d i realizzare costumi, per partecipare ogni anno al carnevale a Venezia e ad altri eventi a tema in tutta Italia insieme a tante amiche maschere conosciute in questi anni. La passione continua…