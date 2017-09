Ecco a Voi il primo spin-off della saga Jenus: la Biografia Non Autorizzata del nostro Re: Gianni! È un prequel, in un certo senso, perché racconta la storia di come Gianni, personaggio presente in diversi numeri del bimestrale, sia diventato Re di Palmo di Mano. Quando il padre, Re Manolo IV, cade vittima di un’imboscata dei crudeli Flamers, il principe Gianni decide di vendicarlo. Grazie alla guida di due esperti maestri di blasting e di suo cugino Mogol Battista, egli accrescerà la consapevolezza di sé e seguirà la via dell’Abbraccio.

Don Alemanno andrà a scrutare nei meandri della sua memoria, scoprendo lo scopribile, coprendo il copribile e inventando l’inventabile. Come un vero reporter. Venite con noi nel Regno di Palmo di Mano e imparate a combattere con lui la piaga sociale del 21esimo secolo: I Flamers. Da Ottobre (128 pagine a colori, prezzo 14 euro), in tutte le fumetterie del Regno.