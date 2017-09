A concludere “La Settimana della Scienza” un grande evento al Teatro Comunale di Cave (RM), durante la Notte dei Ricercatori, per parlare (e cantare) di scienza, fantascienza e animazione. Il 29 Settembre si svolgerà un divertente situation-talk sceneggiatori, animatori, doppiatori, musicisti specializzati, programmatori e rappresentanti del mondo scientifico daranno vita a una “pillola” di divulgazione in diretta con la partecipazione del pubblico. Usando come pretesto i cartoni animati e come il mondo della fantasia ha nel tempo rappresentato la scienza, gli ospiti del sit-talk daranno vita a una serie di performance estemporanee e a un dibattito leggero ma rigoroso sui più attuali spunti scientifici.

Si partirà dai “robottoni” delle serie animate giapponesi, le cui sigle sono state spesso cantate dai Raggi Fotonici che saranno sul palco, per finire a parlare di robotica e delle sue prospettive future con la dott.ssa Lucia Pallottino: i robot creati dall’università di Pisa sono infatti un’eccellenza a livello mondiale. Alcuni concetti verranno prima visualizzati secondo le teorie dei bambini del pubblico e poi spiegati da divulgatori scientifici sul palco. Infine, utilizzando le professionalità presenti e con l’aiuto ed il coinvolgimento del pubblico, sarà realizzata una breve storia interamente disegnata, doppiata e musicata in tempo reale sul palco! Durante lo show verrà proiettato il corto “i cartoni animati di Quark, intervista a Bruno Bozzetto”

Per info: https://www.facebook.com/events/1434370403306728/

Interverranno, tra gli altri:

Franco Bianco: animatore e fondatore dello studio MatitAnimatA

Mirko Fabbreschi, Dario Sgró, Laura Salamone (Raggi Fotonici): interpreti e autori di sigle originali tv

Maura Cenciarelli doppiatrice di : Digimon,Griffin, Simpson, Paw Patrol,Gumball

Fabrizio Spadini: autore della mostra Futuro Anteriore-oilrobot

Ugo D’Orazio: animatore ed esperto di cinema d’animazione

Lucia Pallottino: Pprofessore associato centro di ricerca “E.Piaggio” Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, esperta di robotica, Università di Pisa.