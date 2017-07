Il fenomeno Geek e Nerd nascono almeno 20 anni fa con i primi videogiochi, giochi da tavolo e giochi di ruolo e grazie al contributo fondamentale di film (le grandi saghe anni ’80, Star Wars e Star Trek in primis) e dei fumetti (prima americani e, successivamente, made in Japan). Mentre anni fa, la parola nerd era associata al concetto estetico dei “secchioni”, in questi ultimi anni il concetto è stato “rivalutato” verso “un’estetica più sexy”.

Infatti non è facile imbattersi sui social o su internet di avvenenti personaggi (sopratutto ragazze) che indossano “panni geek”, dalle bellissime gamer girl a cosplayer “alternative”, da avvvenenti giocatrici di ruolo a hand made “selfie” con gadget a tema.

Sulla nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/satyrnet) abbiamo raccolto un po’ di questi materiali con l’obiettivo di promuovere siti, portfoli e pagine di giovani fotografi e modelle inserendo nella descrizione e nei tag tutte le info e i link relativi al loro lavoro. Sono ammesse foto con outfit da gamer, con accessori davvero nerd oppure foto di istant cosplay o alternative version (come le versione natalizie o estive di personaggi famosi). Quindi se anche voi vi sentite “Signore dei Nerd” aspettiamo numerose le vostre foto su questo album:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1144365718923561.1073741840.163102730383203

La modella della foto di Copertina di questo articolo è immortalata dall’artista Lacrima Art & Photo.