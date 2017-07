Durante il Comic-Con di San Diego, The Coalition ha annunciato l’arrivo nel 2018 di una nuova serie a fumetti dedicata a Gears of War. Ad occuparsi della nuova serie sarà Kurtis Wiebe, già autore di Rat Queens e Grim Leapers. La sua dichiarazione è quella di un vero fan: “Sono entusiasta di partecipare a questo nuovo adattamento insieme a IDW. Con il rilascio di Gears of War 4, i fan hanno ritrovato i classici toni brutali della serie, ma l’introduzione di una nuova generazione di eroi come Kait e Del ha dato spazio anche a dinamiche inedite. Questa è la stessa esperienza che voglio ricreare per i lettori dei fumetti. Qualcosa che susciti sensazioni fresche e familiari al tempo stesso, espandendo l’universo narrativo di Gears of War.” La pubblicazione della nuova serie a fumetti di Gears of War è prevista durante il 2018.

Discover new stories from the Gears of War universe in a new comic series from @kurtisjwiebe! Coming 2018. https://t.co/HYCUUIZH7Q pic.twitter.com/k9UnUdHUf3 — Gears of War (@GearsofWar) 21 luglio 2017