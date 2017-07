Cenerentola è cresciuta all’interno della Megaride, un’enorme nave ferma in porto da più di 15 anni. Suo padre, ricco armatore della nave e scienziato, è morto portando con se nella tomba i segreti tecnologici della nave e il sogno di una rinascita del porto. La piccola vive da allora all’ombra della temibile matrigna e delle sue perfide sei figlie. La città versa ora nel degrado e affida le sue residue speranze a Salvatore Lo Giusto, detto ‘o Re, un ambizioso trafficante di droga che, d’accordo con la matrigna, sfrutta l’eredità dell’ignara Cenerentola per fare del porto di Napoli una capitale del riciclaggio. La nave, infestata dai fantasmi-ologrammi di una tecnologia e di una storia dimenticate, sarà il teatro dell’intera vicenda e metterà in scena lo scontro epocale tra la miseria delle ambizioni del presente e la nobiltà degli ideali del passato. Il futuro della piccola Cenerentola e della povera città di Napoli sono legati ad uno stesso, sottilissimo, filo.

Dai creatori de L’Arte della Felicità, vincitore dell’Oscar europeo agli Efa 2014, nella categoria miglior film d’animazione, questo secondo lungometraggio animato targato Mad Entertainment. I registi Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone così descrivono il loro team sulla pagina facebook: “Il team creativo è composto da tutti i giovani talenti che hanno già collaborato all’avventura de “L’Arte della Felicità “, insieme ad altri coinvolti nella creazione e realizzazione della Napoli che rappresenteremo nel film. Il nostro progetto propone una rilettura innovativa della favola di “Cerentola”, a partire dall’ambientazione: una Napoli futuristica quanto improbabile. Abbiamo immaginato di ambientare la storia in due momenti diversi, a distanza di quindici anni l’uno dall’altro. Un tempo del sole ed un tempo della cenere, cercando di dare una veste nuova ad un racconto secolare impresso nell’immaginario collettivo. Ed ecco che, in un ipotetico futuro, una fantascientifica tecnologia si sostituisce al tradizionale senso del magico. Al mito del matrimonio come valore si oppone quello del bieco interesse sociale. Il Re che organizza la grande festa diventa un boss della malavita e la sua reggia diventa una vecchia nave da crociera semiaffondata.”

Il titolo di questo film, “La gatta Cenerentola” (nell’originale napoletano, La gatta cennerentola) cii riporta ad una celebre fiaba di Giambattista Basile, inclusa nella raccolta postuma Lo cunto de li cunti (1634–1636). Essa rappresenta una delle redazioni più note della fiaba di Cenerentola, un racconto popolare tramandato sin dall’antichità in centinaia di versioni provenienti da diversi continenti;la fiaba all’origine de La gatta Cenerentola sarà successivamente inclusa anche nelle celebri raccolte di Charles Perrault e dei Fratelli Grimm. La versione di Basile presenta diverse varianti rispetto a Cendrillon di Perrault, su cui sono in gran parte basati il lungometraggio animato Cinderella del 1950 e le successive produzioni Disney; in particolare, l’eroina (di nome Zezolla) si macchia addirittura dell’omicidio della sua matrigna (che viene però poi sostituita da una nuova matrigna anche peggiore).