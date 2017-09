Arriva il film d’animazione acclamato al Festival di Venezia 2017, una produzione firmata Mad Entertainment e Rai Com. Per la regia di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, il lungometraggio animato è doppiato da grandi eccellenze dello spettacolo come Massimiliano Gallo, Maria Pia Calzone, Alessandro Gassmann, Mariano Rigillo e Renato Carpentieri. Tra loro emerge anche il nome di Ciro Priello, membro del fortunato gruppo di videomaker napoletano The Jackal.

La colonna sonora di Gatta Cenerentola è affidata ai Guappecartò, Francesco Di Bella, I Virtuosi di San Martino, Marlboro Recording Society, Daniele Sepe, Enzo Gragnaniello, Ilaria Graziano e Francesco Forni, e agli immancabili Foja. Musiche originali di Antonio Fresa e Luigi Scialdone.

Cenerentola è cresciuta all’interno della Megaride, un’enorme nave ferma nel porto di Napoli da più di 15 anni.

Suo padre, ricco armatore della nave e scienziato, è morto portando con sé nella tomba i segreti tecnologici della nave e il sogno di una rinascita del porto. La piccola vive da allora all’ombra della temibile matrigna e delle sue perfide sei figlie.

La città versa ora nel degrado e affida le sue residue speranze a Salvatore Lo Giusto, detto ‘O Re, un ambizioso trafficante di droga che, d’accordo con la matrigna, sfrutta l’eredità dell’ignara Cenerentola per fare del porto di Napoli una capitale del reciclaggio.

La nave, infestata dai fantasmi-ologrammi di una tecnologia e di una storia dimenticata, sarà il teatro dell’intera vicenda e metterà in scena lo scontro epocale tra la miseria delle ambizioni del presente e la nobiltà degli ideali del passato. Il futuro della piccola Cenerentola e della povera città di Napoli sono legati ad uno stesso, sottilissimo, filo.

