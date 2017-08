Il manga di Hiroya Oku, Gantz, è una delle piccole perle a tema dark fantascientifico usciti negli anni 2000. Adesso il suo lavoro continua con Inuyashiki. Inuyashiki è l’ultima opera di Hiroya Oku, ed esattamente come Gantz, su cui basa il suo universo, tratta il tema della fantascienza, con tinte estremamente dark. Inuyashiki parla della vita di un uomo molto anziano, rimasto solo, senza amici e con una famiglia che lo ha rinnegato. Dopo anni di sacrifici Ichiro, il nome del signore, riesce a comprare una piccola casetta che tutta la famiglia ripudia. Poco dopo si ammala a causa di un tumore. In una passeggiata notturna, con le lacrime agli occhi e la disperazione in testa, accade un evento inaspettato, qualcosa di extraterrestre si palesa e cambia la sua vita…

Potete recuperare i volumetti di Inuyashiki della Planet Manga al costo di 4,50 euro. In tutti il manga è composto da 9 volumi al momento, di cui 8 sono già usciti in Italia . Personalmente vi consiglio di provare a recuperare questa piccola perla.

L’anime debutterà quest’ottobre ed intanto si mostra in una preview. In collaborazione col progetto troviamo Crunchyroll, che trasmetterà la versione digitale. Al momento non è stato precisato il giorno esatto in cui debutterà. Dal video si può notare l’alta qualità dell’animazione. A doppiare Ichiro Inuyashiki troviamo Fumiyo Kohinata, mentre Nijiro Murakami doppierà il pazzo psicopatico Hiro Shishigami.