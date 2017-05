Games Technology Convention arriva per la prima volta a Ravenna (12-13-14 Maggio 2017 presso l’Artificerie Almagià in via dell’Almagià 2) proponendo, nella suggestiva location della Darsena di città, un weekend all’insegna di videogiochi, tecnologia e Pop Culture. L’evento si propone come un punto d’incontro tra generazioni diverse a confronto, con l’intento di indagare il ruolo che la tecnologia sta assumendo, in modo sempre più preponderante, nella vita di tutti i giorni. Entrando nell’area Ludica troverete subito due diversi percorsi tematici, una sorta di passato e futuro del videogioco. Da un lato ci saranno tutte le console retro (Atari, Commodore, Nintendo, SEGA ecc..) in postazioni con tv tubo catodico pronte per l’uso, con un esperto che vi illustrerà le caratteristiche di ogni console e vi farà divertire con i giochi che hanno letteralmente fatto la storia. Dall’altro lato ci saranno delle postazioni con PC da gaming di fascia alta e visori di realtà virtuale per sperimentare con mano dove l’evoluzione tecnologica possa portare l’intero medium.

L’Area Conferenze ospiterà un palco in cui, nella giornata di sabato, si alterneranno diversi slot di conferenze con vari ospiti che tratteranno temi inerenti il mercato videoludico, il rapporto tra videogiochi e cinema, la #gamification e la situazione Italiana in rapporto a queste nuove tecnologie e molto altro ancora. Invece, nei corridoi laterali saranno presenti diversi espositori che venderanno i loro prodotti, come Brain Fusion con videogiochi e retrogame, AndyCards con boardgames e carte collezionabili, Enter Plasma con cavi custom per PC Gaming, i LEGO™ di FaBiOX, oltre alle incredibli t-shirt di Tee Tee. L’Area LEGO™: all’interno sarà allestita un’esposizione tematica, mentre all’esterno troverete due postazioni di gioco per adulti e bambini, per dare sfogo alla vostra fantasia e realizzare incredibili creazioni. Per allietare l’atmosfera, all’esterno della struttura troverete diversi punti ristoro, con la cucina di AKÂMÌ Casa&bottega (presso l’adiacente Darsena Pop Up), i gelati della Gelateria di Strada e Bizantina, con le sue rinfrescanti birre artigianali.

In occasione dell’evento GTC 2017, l’associazione EmpiRa Star Wars Fanclub Ravenna organizza un aperitivo a tema Star Wars all’interno della zona Darsena Pop Up, in collaborazione con il Ristorante AKÂMÌ. Tra i suggestivi container colorati, e gli spazi polifunzionali, il pubblico verrà accolto dai personaggi più noti della saga creata da George Lucas, all’interno di un ambiente che riprodurrà le atmosfere dei film. Sarà possibile scattare foto con Darth Vader e le sue guardie imperiali, gustando le delizie a tema preparate dalle abili mani dello chef del ristorante. L’associazione Empira vi aspetta il prossimo 12 maggio a partire dalle ore 19!

La realizzazione dell’evento è resa possibile grazie al patrocinio ed al contributo del Comune di Ravenna, insieme al sostegno di BCC ed importanti partners quali Lega Nerd, Multiplayer.it e Movieplayer.it. Grafiche a cura di Nicola Varesco.

► Per info: Pagina Ufficiale Facebook GTC

► Condividete i vostri contenuti con l’hashtag: #GTCDay