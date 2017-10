GameRome è un evento inedito, innovativo e gratuito dedicato al mondo del Videogioco. Un festival non solo per incontrare i protagonisti e le star dell’industria videoludica e le loro opere più famose, ma anche una festa per tutti i videogiocatori. Dal 24 al 26 novembre presso la Link Campus University – Campus Casale San Pio V (Roma) prenderà vita una vera e propria Città per i professionisti del Videogioco in cui si potranno incontrare le star del settore, promuovere il proprio lavoro e attività dedicate ai nomi e i brand più amati della storia del videogioco.

GameRome ospiterà uno spazio espositivo per gli sviluppatori, lasciandoli promuovere i propri prodotti alla conferenza e consentendo ai visitatori di provare i loro giochi. Per presentare un titolo alla Conferenza, bisogna contattare gamerome@vigamus.com inserendo le credenziali dell’azienda, il nome del gioco e ogni tipo di materiale di supporto (almeno 5 schermate, un trailer e un collegamento alla build). Gamerome accetterà solo giochi distribuiti, o almeno versioni beta in una fase avanzata di sviluppo. La scadenza per l’invio del materiale è per il 16 ottobre. Un team di professionisti di settore esaminerà le candidature, promuovendo l’originalità e la sensibilità culturale. Per ulteriori informazioni: www.gamerome.com.