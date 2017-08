HBO ha ufficialmente rilasciato il titolo dell’ultima puntata della settima stagione di Game of Thrones: The Dragon and the Wolf.

The Dragon and the Wolf

Il Drago e il Lupo, quindi. Daenerys e Jon – o Sansa/Arya/Bran? – saranno i personaggi intorno a cui girerà questa puntata. Già il trailer diffuso qualche giorno fa ci ha permesso di assaporare ciò che vedremo.

Drago e Lupo, però, sono anche altri personaggi. Un esempio potrebbe essere Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark; potremmo vedere il matrimonio dei due, potremmo saggiare un po’ della loro storia. Sapevamo infatti che Rhaegar Targaryen sarebbe stato presente nella settima stagione de Il Trono di Spade. Non resta che scoprire il suo ruolo nell’ultima puntata; sarà protagonista di un semplice flashback?

Vi ricordiamo che questa sarà la puntata più lunga mai vista su Game of Thrones. Parliamo infatti di più di un’ora di puntata, per quello che potrebbe essere uno dei finali di stagione più entusiasmanti della serie di Game of Thrones.

Articolo tratto da Mackerkun.it

