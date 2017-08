Vi mostriamo il promo 7×07, dunque l’ultimo di questa stagione di Game of Thrones. Per l’ottava dovremo aspettare più di un anno.

Promo 7×07

https://www.youtube.com/watch?v=-5xdTlgaaaw

Come potete vedere, non ci sono molte parole. Vediamo Sansa molto preoccupata, probabilmente per il rapporto che ha con Arya – avete già letto questo articolo? Inoltre vediamo altre facce note – Jon, Tyrion, Cersei – riunite. Le uniche parole che sentiamo sono quelle di Jon Snow:

There’s only one war that matters. And it is here.

Solo una guerra conta, ed è qui. Si riferirà forse all’Estraneo portato dinanzi a Cersei? Nonostante questa reunion, molte scene mostrate ci fanno pensare ad uno scontro finale tra Daenerys e Cersei. Vediamo infatti la flotta della Madre dei Draghi avvicinarsi a quella di Euron, vediamo gli Immacolati in attesa di ordini e l’esercito Dothraki correre verso Jaime Lannister.

Non possiamo che attendere l’arrivo della nuova puntata la prossima settimana. Sarà la più lunga fino ad ora, come annunciato da Kit Harington – interprete di Jon Snow. L’hype è alle stelle, non vediamo l’ora di poter ammirare il season finale della settima stagione di Game of Thrones.

Articolo tratto da Mackerkun.it