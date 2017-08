Michele Clapton conferma: anche Jon Snow indossa tappeti Ikea. Circa un anno fa, la costume designer di Game of Thrones ha rivelato al pubblico del Getty Museum di Los Angeles che i Guardiani della Notte, nella serie, indossano tappeti IKEA come mantelli. Così, gran parte dei fan si è divertita nell’immaginare Kit Harington che indossa un tappeto Ikea per impersonare il suo Jon Snow, anche durante una battaglia – per assurdo.

La costume designer ha anche ammesso di utilizzare qualsiasi materiale per gli abiti dei suoi personaggi, purché le risulti utile. La Clapton, in una intervista, ha anche spiegato come vengono creati questi mantelli: “Abbiamo tagliato i tappeti e li abbiamo rasati, abbiamo aggiunto delle cinghie di cuoio e successivamente li abbiamo danneggiati un po’; è una specie di religione per Game of Thrones, dal momento che gli abiti devono sembrare vissuti.”

Game of Thrones è una delle serie con il più alto budget nella sua produzione. Ad esempio, nella sesta stagione sono stati investiti più di 10 milioni di dollari a episodio. Anche per questo motivo, è strano sentirsi dire che vengano usati dei semplici tappeti Ikea per la produzione dei mantelli di coloro che proteggono Westeros. Grazie a questa notizia, chiunque di noi abbia dei tappeti Ikea in casa potrebbe immaginare di essere un abitante di Grande Inverno. E perché no, sentirsi anche parte delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Potete trovare il video di riferimento qui sotto; parliamo in particolare del minuto 27:35.