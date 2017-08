Quando George Lucas incontra George R.R. Martin: i mondi dei due George collegati in una serie di fan art. Star Wars e Game of Thrones sono due topic molto lontani. Da un lato film, dall’altro libri e serie tv; da un lato fantascienza, dall’altro fantasy. Nonostante tutto, molti fan di entrambe le opere vorrebbero vederle collegate in qualche modo. Interviene qui DAT, un artista che propone Game of Star Wars. Si tratta di una serie di immagini che vedono i protagonisti di Game of Thrones nei panni tipici della saga di Lucas.

Al momento la collezione conta 7 immagini che noi vi mostriamo qui sotto. Qui trovate il link del sito dell’artista (http://artofdat.com/#/game-of-star-wars/), nel caso in cui decidiate di supportare il suo lavoro. Noi riteniamo Jaime e Arya i migliori, in questa serie di immagini. Si tratta infatti di un cavaliere Jedi e di un Sith. Anche Tyrion, nei panni di Han Solo, ha il suo fascino. Voi chi preferite nella serie Game of Star Wars?

tratto e continua a leggere su: