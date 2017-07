Continua la carrellata di romanzi inediti ispirati all’amatissimo universo di Naruto. Questa volta, protagonista assoluto è Gaara, il carismatico quinto kazekage, alle prese con la profonda crisi in cui versa il Villaggio della Sabbia all’indomani della quarta guerra mondiale. Il conflitto ha causato ingenti perdite, ma anche sul piano personale le cose non sono affatto semplici… Dopo i volumi dedicati ai grandi protagonisti della Foglia, l’universo delle novel ispirati al cult di Masashi Kishimoto si arricchisce del romanzo Gaara: Miraggio in una tempesta di sabbia“ (Gaara Hiden: Sajingenso), racconto appassionante nato dalla prolifica penna di Ukyo Kodachi (Boruto), profondo conoscitore del mondo di Naruto e dei suoi personaggi. L’opera è connessa al manga originale (quindi canonica) dal momento che si pone temporalmente fra il capitolo 699 e il capitolo 700 del manga, e anche perchè rientra nel “Progetto Naruto“, ossia un progetto sorto per celebrare i 15 anni dell’opera di Kishimoto. Il progetto, oltre ai romanzi, è costituito da lungometraggi, spin-off, spettacoli live action ed altro.

Il concilio del Villaggio della Sabbia ha decretato che il kazekage dovrà prendere moglie per garantire continuità al suo casato… Come affronterà questa decisione il giovane Gaara? Il fantastico mondo dei ninja torna a incantare tra le pagine di Gaara: Miraggio in una tempesta di sabbia, in fumetteria e online dal 20 luglio!