Con l’uscita di Star Wars VIII – The Last Jedi sicuramente vedremo i nostri amati personaggi vestire in modo diverso. Questo farà aumentare il merchandising prodotto dalla saga. Ci saranno nuove action figure, Funko Pop e non solo. Per quanto riguarda i Funko Pop, di recente è stata rilasciata un’immagine della nuova versione di Luke Skywalker, che potremo acquistare con l’uscita di The Last Jedi. Un suo particolare ha già fatto nascere diverse teorie tra i fan. Il Jedi, infatti, indossa una singolare collana.

Grazie ad alcune immagini diffuse di recente, possiamo vedere in anteprima uno dei nuovi Funko Pop di The last Jedi: quello di Luke Skywalker. Risalta subito un particolare di questo Funko. Il vecchio Luke, infatti, indossa una collana che ci può far fare delle ipotesi. Questa collana ha un pendente rosso che ha le sembianze di un cristallo kyber. Potrebbe essere un cristallo kyber di un Sith, o nelle migliori delle ipotesi – o peggiori, dipende dai punti di vista – proprio di suo padre, Darth Vader. Questo andrebbe contro la teoria che sostiene che il cristallo kyber – spezzato – di Vader stia dentro la spada laser di Kylo Ren. Come faccia Luke ad avere un cristallo kyber di suo padre non lo sappiamo, nulla è certo. Quello che sappiamo è che questo Funko è reale e fa aumentare l’hype ai fan, nell’attesa dell’uscita di Episodio VIII: ora abbiamo una nuova domanda a cui vogliamo una risposta.

