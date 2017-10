Sul Baluardo S. Donato vi aspetta come ogni anno il Main Stage, il palco principale di Lucca Comics & Games. Per vivere tutti i momenti in serenità, vi informiamo che, alla luce delle ultime disposizioni in termini di sicurezza, abbiamo concordato con le autorità preposte una serie di accorgimenti che hanno l’obiettivo di rendere la vostra visita sempre più confortevole. In condivisione con le autorità preposte alla sicurezza, e allo scopo di garantire una visita serena e piacevole, sono stati predisposti i seguenti accorgimenti relativi all’Area Palco (Main Stage) sul Baluardo S. Paolino (capienza massima: 3.000 persone).

Mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, domenica 5

L’accesso è gratuito ma contingentato e sottoposto ad attività di osservazione e controllo fino alla capienza massima della zona (3.000 persone). Non è necessario esibire biglietto o braccialetto.

Sabato 4

È stata approntata una modifica al calendario della giornata (vedi sotto), per ridurre al minimo i disagi e non limitare la fruizione degli eventi pomeridiani, che termineranno tutti alle 20.10. Questi eventi pomeridiani saranno anch’essi ad accesso gratuito ma contingentato e sottoposti ad attività di osservazione e controllo fino alla capienza massima della zona (3.000 persone). Per questi eventi sopracitati, non è necessario esibire biglietto o braccialetto.

Indicazioni particolari per “Cristina D’Avena & Gem Boy Show” di sabato 4

– l’inizio sarà alle 21.30;

– per accedere sarà necessario munirsi di coupon ritirabile alla biglietteria del Teatro del Giglio (piazza del Giglio) dalla mattina di sabato 4;

– per ottenere il coupon, occorrerà mostrare un biglietto e relativo braccialetto al polso (entrambi), anche non relativi a sabato 4;

– la disponibilità massima di coupon è di 3.000 unità;

– l’accesso sarà dunque contingentato, consentito solo ai possessori di coupon (e di biglietti o abbonamenti e braccialetti relativi) e sarà sottoposto ad attività di osservazione e controllo.

Nuovo calendario della giornata di sabato 4

13.40 – Great Showman Ballando Sotto le Stelle

14.00 – ECG + CNC

15.50 – Evento Blizzard Photo Call

16.15 – Premiazione ECG e CNC

16.35 – Evento Speciale Nintendo: Pokemon

16.50 – BE a Superhero (comprese premiazioni)

17.55 – Evento Speciale Nintendo: Super Mario Odissey

18.20 – J-Rock & J-Pop (Morrigan / Takarabune / Urushi)

20.10 – fine delle attività della prima parte della giornata, uscita dall’area di tutti gli spettatori presenti

*

21.30 – inizio concerto Cristina D’Avena (si entra solo con coupon richiesto al Teatro del Giglio per i possessori di biglietto e braccialetto).