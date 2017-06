Sei un appassionato di fumetto? Se la risposta è “sì”, quest’anno come non mai trascorrerai l’estate attendendone la fine in maniera spasmodica… Sì, perché quest’anno, a Settembre, arriveranno i Free Comic Book Day di Star Comics! Si tratta di un’iniziativa intrapresa da Edizioni Star Comics per festeggiare il suo trentennale incentivando e sostenendo la lettura e la cultura del fumetto. Una due giorni in cui potrai trovare in fumetteria degli albetti completamente gratuiti con cui provare scoprire dei fumetti nuovi o magari anche generi o stili grafici e narrativi cui non siete avvezzi. E per chi invece non ha mai letto un fumetto… quale occasione migliore per cominciare? Una cosa è certa: ce ne sarà davvero per tutti i gusti! Comincia a cerchiare le date sul calendario! Troverai presso tutte le fumetterie aderenti all’iniziativa (e secondo le modalità stabilite dalle singole fumetterie) 6 albetti spillati e autocopertinati di 32 pagine totalmente gratuiti tratti da alcuni tra i titoli più attesi e internazionalmente acclamati della scuderia Star Comics.

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità… Children of the Whales, di Abi Umeda. Un giorno Chakuro, un archivista quattordicenne, esplorando un’isola fluttuante disabitata simile alla sua incontra per la prima volta una persona estranea alla sua comunità, la bella e misteriosa Rikosu…

Shigeo, detto anche “Mob”, è uno studente delle medie da sempre dotato di straordinarie facoltà psichiche. Ma non sempre da grandi poteri derivano solo grandi responsabilità, soprattutto se sei un bambino e i tuoi coetanei ti vedono come “diverso”. Mob cerca così di vivere una vita più normale possibile, contenendo questi poteri per non dare nell’occhio. Ma cosa succederebbe se invece le emozioni e lo stress spingessero gradualmente il suo potere fino al 100% delle sue potenzialità?Dall’autore originale di One punch man, un manga originalissimo e superbamente scritto, trionfatore agli ultimi Shogakukan Manga Awards. Sandokan , vol. 1, di E. Salgari, D. Goy, L. Blengino, P. Antiga, F. Follini, P. Frisenda. Nato dalla prolifica e geniale penna di Emilio Salgari, il pirata della Malesia diventa protagonista di una serie di racconti a fumetti: adattamenti delle avventure “storiche”, uniti a storie inedite e fuori continuità, realizzate da un team di straordinari autori (tra cui David Goy, Luca Blengino, Paolo Antiga, Francesca Follini…), con la partecipazione straordinaria di Pasquale Frisenda, che firma le splendide copertine.

Un fumetto unico, che mescola… sapientemente i generi storico e thriller/azione/procedurale, con i testi del decano Luca Blengino (Le 7 Meraviglie) splendidamente accompagnato dalla china di Stefano Carloni (che ha esordito, nel 2012, su Law, miniserie Star Comics). Britannia, volume autoconclusivo, di P. Milligan, J. J. Ryp, R. Allén, J. Bellaire. Dominato dal Fato. Manipolato dagli Dèi. Comandato da Cesare. Nell’anno 65 d.C. nessun uomo era padrone del proprio destino. All’apice del regno di Nerone, un veterano della macchina da guerra imperiale di Roma viene inviato ai confini estremi delle colonie per indagare su avvenimenti innaturali… Nel lontano avamposto di Britannia Antonio Axia, il Primo Investigatore, diverrà l’unica speranza di Roma per riprendere il controllo della frontiera più selvaggia dell’impero… e per tenere a bada creature mostruose tra leggenda e mistero.

L’elenco delle fumetterie aderenti sarà disponibile a breve sul sito ufficiale www.starcomics.com e sui canali social di Star Comics!. La scadenza per l’adesione delle fumetterie all’iniziativa è il 31 Luglio, e fino a quella data la lista degli aderenti verrà aggiornata periodicamente: pertanto, se non trovate una fumetteria, vi invitiamo a provare a consultarla di nuovo dopo qualche giorno. Per ogni ulteriori dubbio o richiesta di informazioni non esitare a scriverci all’indirizzo email: info@starcomics.com.