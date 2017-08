Da piccola sognava di immergersi nei quadri dei grandi artisti del passato e ancora oggi non smette di credere nei suoi obiettivi: Francesca Carella, 21 anni, è una ragazza pugliese che cerca di raggiungere il suo scopo: diventare un’ artista.

Dalle matite agli acquerelli, dai colori a olio fino alla pittura su stoffa e scarpe, lei non smette di sperimentare nuove tecniche e nuovi stili.

Diplomata al Liceo artistico E.Simone di Brindisi, con cui ha realizzato varie locandine della città e vinto il 2° posto al concorso organizzato dall’associazione AdA nel 2013.