Episodio VIII, “Gli ultimi Jedi”, è sempre più vicino! Comincia la grande attesa: primo appuntamento con il Force Friday, ossia la presentazione al pubblico del merchandising legato al nuovo episodio. Oltre 20.000 punti vendita in tutto il mondo ospiteranno l’esperienza in realtà aumentata con i personaggi di Star Wars dal 1° al 3 settembre.

Saranno infatti fan a svelare un nuovo personaggio di Gli Ultimi Jedi attraverso i social media . La nuova linea di prodotti di Star Wars: Gli Ultimi Jedi verrà lanciata a livello mondiale alle 00:01 del 1° settembre. Oltre 20.000 punti vendita in tutto il mondo ospiteranno i personaggi di Star Wars in realtà aumentata dal 1° al 3 settembre. Milano, 24 Agosto 2017 – Dopo il fenomeno mondiale del Force Friday 2015, Disney e Lucasfilm hanno annunciato oggi Find the Force , un evento globale di realtà aumentata previsto in occasione del Force Friday II (1° settembre) che celebra il lancio a livello mondiale dei nuovi prodotti ispirati a Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Una straordinaria caccia al tesoro in realtà aumentata che durerà tre giorni presso oltre 20.000 retailer in 30 Paesi con l’obiettivo di unire i fan di tutto il mondo nella lotta contro il lato oscuro.

I fan che arriveranno in negozio per portarsi a casa nuovi prodotti di Gli Ultimi Jedi avranno l’opportunità di sbloccare un’esperienza di realtà aumentata davvero unica con i personaggi di Star Wars, compresi i loro beniamini e nuove curiosità sul film. “ Force Friday II – ha dichiarato Kathleen Kennedy , Presidente di Lucasfilm – è una pietra miliare nel conto alla rovescia verso l’arrivo nelle sale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Star Wars ha sempre supportato le nuove tecnologie e siamo entusiasti che la realtà aumentata possa offrire ai fan l’opportunità di sperimentare l’universo della saga in modo assolutamente inedito”.

Dal 1° al 3 settembre, i retailer di tutto il mondo inviteranno i fan a Find the Force attraverso una caccia al tesoro in realtà aumentata. Ecco come: innanzitutto dovranno scaricare l' App Star Wars , che costituisce lo stop shop per tutto ciò che riguarda Star Wars (chi ha la prima versione deve scaricare quella più aggiornata). Poi dovranno recarsi in uno dei 20.000 punti vendita che partecipano all'iniziativa per trovare materiali con il logo Find the Force. Inquadrando il materiale utilizzando l'app Star Wars , vedranno apparire un personaggio che, attraverso la realtà aumentata, apparirà nel negozio al loro fianco. I fan potranno scattare foto, girare video e condividere l'esperienza sui social media. E tornando nel punto vendita ogni giorno potranno scoprire nuovi personaggi (15 in totale nel corso delle tre giornate). Cliccare qui per vedere il procedimento: Force Friday II mette i fan al centro dell'azione attraverso la realtà aumentata per rendere reali i nostri personaggi come mai prima d'ora. Il tema della tecnologia prosegue nella linea di prodotti di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, al momento la nostra linea più innovativa. Non vediamo l'ora che i fan vedano i prodotti esposti" ha commentato Jimmy Pitaro , Chairman of Disney Consumer Products and Interactive Media. I fan possono scaricare l'ultima versione della app Star Wars a partire dal 24 agosto (v. 2.1 o successiva) per un primo assaggio dei nuovi personaggi Porg in realtà aumentata prima che la caccia al tesoro sia live nei punti vendita.M aggiori informazioni relative a Find the Force e indicazioni sulla realizzazione dei video sono disponibili a questo link: www.starwars.com/findtheforce.

Ovviamente, tutte le location di questa edizione del Foce Friday, saranno protagoniste le Legioni Ufficiali di Star Wars , la Rebel Legion Italian Base e la 501st Italica Garrison, i due gruppi internazionali di costuming dedicati alla saga LucasFilm, in compagnia della Saber Guild Roma, il gruppo mondiale ufficiale di “duelli con la spada laser”. I Ragazzi delle Legioni di Star Wars vi aspettano nei Disney Store di Milano centro (sabato 2 e domenica 3), Milano Arese (sabato 2 e domenica 3), Verona (sabato 2 e domenica 3), Palermo (sabato 2), Torino (domenica 3), Firenze (sabato 2 e domenica 3), Bergamo Orio al Serio (sabato 2 e domenica 3), Roma Centro (sabato 2), Roma Porta di Roma (sabato 2 e domenica 3), Bologna (sabato 2) e alla Libreria Mondadori di Piazza Cola di Rienzo a Roma (sabato 2). Inoltre Rebel Legion Italian Base e la 501st Italica Garrison saranno presenti al Lego Store di Piazza San Babila di Milano giovedì 31 agosto a partire dalle 21.00 fino alle 02.00 per la grande presentazione dei nuovi prodotti a mezzanotte.

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/

La Saber Guild è un organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di eventi di beneficienza e volontariato. Tramite spettacoli coreografici di spada laser ed i suoi costumi, mira ad aiutare il prossimo e a diffondere la passione per l’immenso universo di Star Wars. Saber Guild è una delle quattro organizzazioni internazionali ufficialmente riconosciute dalla Lucas, insieme a Rebel Legion Italian Base e 501st Italica Garrison, Saber Guild Roma è la prima divisione aperta in italia. Determinati a portare il sorriso sui volti di grandi e piccoli, trasformando la passione in un faro che porti speranza, la Saber Guild è sempre alla ricerca di nuove collaborazioni per sviluppare progetti culturali e di beneficenza. http://www.saberguildroma.altervista.org/