Un nuovo evento della primavera fiorentina, nato dalla collaborazione tra Gruppo Creativo Imago, agenzia di organizzazione di eventi attiva da ben 27 anni nel mondo della comunicazione e della grafica,YouCosplay – Raduno Lucca Cosplayers, l’associazione Steampunk Italia,Florence Knights – Jedi & Sith, Terra di Mezzo Cosplayers e l’Immobiliare San Donato.

Nasce quindi il Florence Fun & Games Festival, festival sui giochi, sul fumetto in tutte le loro declinazioni, manga e anime giapponesi, fumetti americani, film, serie TV e mondo degli Original che si svolgerà a Firenze il prossimo 20 e 21 maggio presso l’area del centro commerciale commerciale San Donato in Zona Novoli con un’intero isolato adibito per il Festival! A tutto questo si unisce anche il mondo dei Cosplayer, che saranno veri protagonisti dell’evento con attività ad essi dedicati, come il Gara cosplay e Concorso fotografico al Fun & Games Festival 2017 dove sono in palio per i vincitori un Abbonamento per Lucca Comics & Games 2017 il Sabato mentre la Domenica sarà in palio una fantastica Nintendo Switch! Saranno disponibili per i cosplayer i camerini e verranno allestiti dei veri e propri Photoset a tema!

https://www.facebook.com/florencefunandgames/

http://gruppoimago.it/funandgames.html