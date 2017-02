Valhalla Viking Victory A.S.D. e Space Events Organization di Colleferro,in collaborazione col Comune di Montelanico (RM) annunciano il “Fjallstein Vikingr Fest il festival vichingo dei Monti Lepini a due passi dalla Capitale ! ”. Il festival si terrà dal 30 Giugno al 2 Luglio presso il “Parco la Fontana”nel comune di Montelanico, nel mezzo dei Monti Lepini.“ Valhalla Viking Victory A.S.D. l’associazione che ha portato i vichinghi a Roma ha finalmente trovato un approdo sicuro per mostrare quanto di meglio ha da offrire la cultura norrena al pubblico di Roma e provincia,coadiuvati dalla Space Event Organization di Beatrice Parenti e dal Comune di Montelanico.

Nella splendida cornice del “Parco la Fontana” verranno allestiti un campo storico a tema con diversi rievocatori, il mercato con molti standisti di settore ed un palco dove si esibiranno tra l’altro gli Emian Pagan Folk e i romani The Shire. Ci saranno i “viking games”, giochi di abilità per grandi e bambini presi dalla tradizione nordica. Non mancheranno inoltre conferenze sulla cultura norrena stages sui mestieri antichi,battaglie e momenti “magici” attorno al grande fuoco,birra e idromele e gastronomia per tutti i gusti. Per chi vorrà rinfrescarsi e godere un po’ di ombra invece lo aspetta il chiosco “Parco la fontana”. Per chi parteciperà a tutte e tre le giornate, il comune di Montelanico mette a disposizione un’area campeggio in prossimità del festival.

“ L’avete chiesto e noi lo stiamo creando,l’avete sognato e sarà realtà. In alto i cuori,l’estate del 2017 risuonerà dei corni dei vichinghi! Ci saranno i concerti, l’accampamento storico,il mercatino, la gastronomia, gli stages di combattimento, I Viking Games, le conferenze sulla Tradizione Nordica, ma soprattutto ci sarete voi!” Jarl Halfdan Fjallarsson – Valhalla Viking Victory A.S.D.

