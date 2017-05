Fino alla Fine della Rete, romanzo di esordio di R.V. Beta disponibile in formato elettronico sul sito Rv-beta.com, racconta le incursioni di una giovane pirata informatica nei mondi simulati di una realtà virtuale che ricorda quella pionieristica degli anni Novanta. L’impostazione grafica è in bassa risoluzione: pochi poligoni e texture grossolane, mentre i canoni appartengono ai moderni videogiochi online di massa. Un gioco di nostalgici agganci al retrogaming e all’immaginario di chi è cresciuto insieme ai primi personal computer alleggerisce il contesto di paranoia per le raffinate tecniche di spionaggio elettronico che permettono di seguire incessantemente i movimenti dei protagonisti in fuga.

Insofferente alle regole ma incapace di affrancarsi da un’esistenza piatta e una vita sociale insoddisfacente, Daisuke, impiegato in una multinazionale, afferra al volo un’occasione per cambiare. Yuuki è una giovane pirata informatica che, spinta dalla sua smania di ribellione, potrebbe aver fatto un colpo troppo grosso. Daisuke e Yuuki, braccati da forze più grandi di loro, dovranno collaborare e misurarsi con nuove sfide pur di sopravvivere. Carne e plastica scaraventati in un viaggio intenso, una finestra aperta sui fuochi d’artificio del ciberspazio e sulla periferia estrema della realtà, con la costante paranoia di essere scovati dagli onnipotenti guardiani dei lucchetti digitali.

