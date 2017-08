Find the Force è la nuova iniziativa di Disney e Lucasfilm prevista in occasione del Force Friday II. Si tratta di un evento globale in realtà aumentata che celebra il lancio a livello mondiale dei nuovi prodotti ispirati a Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Una straordinaria caccia al tesoro in realtà aumentata che durerà tre giorni presso oltre 20.000 retailer in 30 Paesi. I fan che arriveranno in negozio per portarsi a casa nuovi prodotti di Gli Ultimi Jedi avranno l’opportunità di sbloccare un’esperienza di realtà aumentata davvero unica con i personaggi di Star Wars, compresi i loro beniamini e nuove curiosità sul film.

Kathleen Kennedy ha dichiarato: “Force Friday II è una pietra miliare nel conto alla rovescia verso l’arrivo nelle sale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Star Wars ha sempre supportato le nuove tecnologie e siamo entusiasti che la realtà aumentata possa offrire ai fan l’opportunità di sperimentare l’universo della saga in modo assolutamente inedito”.

Dal 1° al 3 settembre, i retailer di tutto il mondo inviteranno i fan a Find the Force attraverso una caccia al tesoro in realtà aumentata. Ecco come partecipare:

Scaricate l’ App Star Wars – che potete trovare a fine articolo.

Recatevi in uno dei tre giorni presso uno dei 20000 punti vendita che parteciperanno all’iniziativa.

Trovate i prodotti con il logo Find the Force .

. Inquadrate il prodotto utilizzando l’applicazione scaricata in precedenza.



Vedrete così apparire uno dei personaggi di Star Wars VIII – The Last Jedi al vostro fianco, in negozio. Potrete scattare foto, girare video e condividere l’esperienza sui social. Ogni giorno ci saranno più personaggi da scoprire, per un totale di quindici personaggi. Jimmy Pitaro, Chairman of Disney Consumer Products and Interactive Media: “Force Friday II mette i fan al centro dell’azione attraverso la realtà aumentata per rendere reali i nostri personaggi come mai prima d’ora. Il tema della tecnologia prosegue nella linea di prodotti di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, al momento la nostra linea più innovativa. Non vediamo l’ora che i fan vedano i prodotti esposti”.

L’applicazione aggiornata – versione 2.1 – è disponibile a partire dal 24 agosto. Potrete già scaricarla per ammirare i Porg in realtà aumentata, in attesa del 1 settembre.

