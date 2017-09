Secondo un comunicato Final Fantasy IX è approdato in formato digitale su PlayStation 4 al prezzo di 20,99 euro. Sul sito del PEGI è possibile trovare una classificazione già pronta per Final Fantasy IX e l’annuncio ufficiale è stato diffuso al Tokyo Game Show. Recentemente il titolo era uscito per I-phone e su Steam, sembra proprio che adesso si aggiunga al parco titoli della PS4. Una pietra miliare del genere, che assieme a FFVII e FFVIII forma il trio invincibile che ha reso la fu square soft famosa in tutto il mondo dopo il grande successo del sesto capitolo.

Pubblicato originariamente nel 2000, Final Fantasy IX per PlayStation 4 dà ai giocatori la possibilità di rivivere la classica storia d’amore, magia e riscoperta di sé con vari miglioramenti, tra cui filmati e personaggi in alta definizione, supporto per i trofei, funzionalità di salvataggio automatico e potenziamenti di gioco opzionali tra cui la modalità accelerata e quella “incontri zero”. Final Fantasy IX narra la storia di Gidan Tribal, un bandito che insieme al gruppo di artisti ambulanti Tantalus sta progettando di rapire la principessa Garnet di Alexandria. Dopo una serie di imprevisti, Gidan, Garnet, la timida maga nera Vivi Ornitier, il fedele cavaliere Adelbert Steiner e altri personaggi indimenticabili partono per un’incredibile avventura alla scoperta di sé, dei segreti del Cristallo e dell’oscura forza che minaccia di distruggere il loro mondo.

tratto da: