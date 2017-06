Il Festival del doppiaggio “Le voci del cinema” torna anche quest’anno con una nuova edizione ricca di novità. Tenetevi liberi dunque sabato 5 novembre a partire dalle 20:30 perché presso il Teatro Cassia di Roma, Via Santa Giovanna Elisabetta 69, potrete vivere “due magiche ore e mezza di evento.” (cfr. Doppiatori italiani). Si tratta di un evento a ingresso gratuito ma che prevede prenotazione poiché è previsto un forte afflusso di visitatori, come ho potuto vedere personalmente l’anno scorso. Anche quest’anno potrete incontrare e farvi fotografare assieme ai vostri beniamini e come novità assoluta sarà presente anche il Trio Medusa direttamente da Radio Dj. Presenzieranno all’evento anche i celebri costuming Star Wars dei gruppi nazionali ufficiali 501st Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base.

Ecco un elenco degli ospiti presenti:

Daniele Giuliani (Jon Snow de Il Trono Di Spade),

Lorenzo De Angelis (Peter Parker in The Amazing Spider-Man),

Federico Campaiola (Ryder in Paw Patrol),

Marco Vivio (Capitan America),

Andrea Mete (protagonista in Cinquanta Sfumature Di Grigio),

Alessio Nissolino (Tom in Pretty Little Liars),

Davide Capone (Ryder in Skins),

Jessica Loddo (direttrice del doppiaggio di film come Fury)…

Per letture e momenti canori i doppiatori:

Manuel Meli (Josh Hutcherson),

Alex Polidori (Spider-Man in Capitan America: Civil War ) e

Jacopo Castagna (Near di Death Note).

Altri ospiti: i doppiatori

Francesco Prando (007 e Magneto da giovane in X-Men),

Davide Perino (Elijah Wood),

Alessio Puccio (Harry Potter),

Jacopo Bonanni (Chris Colfer),

Luca Mannocci (Finn in Star Wars 7: Il Risveglio Della Forza)

Ospite anche il Maestro Filippo Ottoni, direttore del doppiaggio di celebri film come Star Wars I: La Minaccia Fantasma). Presente anche lo storico del doppiaggio italiano Prof. Gerardo Di Cola. Evento culturale curato e presentato dal doppiatore Gianluca Crisafi e dal promotore e teorico del doppiaggio Davide Pigliacelli (non vedente, sindrome di Behçet).

Per ulteriori info: I doppiatori italiani e Doppiatoriitaliani.com; per prenotazioni: 3335313113 dal martedì al sabato dalle 14:30 alle 19:00