La Fortezza di Radicofani è lieta di presentarvi la sua 1° edizione della “Festa Medievale: La Rocca di Ghino di Tacco”, che si terrà nei giorni 15 e 16 Luglio 2017, all’interno del Parco della Fortezza di Radicofani. L’organizzazione ha preparato un programma ricco di attività e di spettacoli per tutte le età, che vi terranno compagnia per le intere due giornate all’insegna di un epoca misteriosa e affascinante.

Situato alla sommità di uno sperone di roccia basaltica di 896 metri, il castello (o rocca) di Radicofani, domina il paese sottostante e la Val D’Orcia. Radicofani e la sua rocca si inseriscono all’interno di un contesto artistico, paesaggistico e storico che va dalla Via Francigena alle gesta di Ghino di Tacco, passando per il Parco della Val d’Orcia e le dolci colline della provincia senese. Il percorso guidato vi conduce alla scoperta dei cunicoli sotterranei che portano ai cinque bastioni, interamente illuminati e visitabili, ed al cassero (fortezza vecchia) con la sua torre, all’interno della quale è presente il museo storico distribuito sui tre piani. I reperti archeologici del museo provengono da un insediamento dell’età del Bronzo finale (XII-X secolo a.C.) che si trovava sull’altura di Radicofani. Continuando l’ascesa si arriva alla terrazza dei merli, quasi a 1000 metri di altezza sul livello del mare. È questo il punto più alto di tutta la Val d’Orcia, che offre una visuale a 360° sul paesaggio circostante.

Ghinotto di Tacco detto Ghino nacque da uno dei più importanti casati senesi: la famiglia Cacciaconti Monacheschi Pecorai alla Fratta antico feudo posto tra Torrita di Siena e Asinalunga (l’odierna Sinalunga). Il padre Tacco di Ugolino assieme al fratello Ghino e ai suoi due figli, Turino e Ghino, commetteva furti e rapine; aveva tra l’ altro appiccato il fuoco al castello di Torrita (avendolo occupato per alcune settimane nel luglio del 1279) e fu condannato per aver ferito gravemente Jacopino da Guardavalle. Ghino Tacco era però un gentiluomo, una sorta di Robin Hood ante litteram, che prima di estorcere si informava sui reali possedimenti della propria vittima, lasciandole sempre di che vivere; pare anche che fosse una persona generosa con i poveri e gli studenti. Per vendicare il padre andò a Roma al comando di quattrocento uomini, entrò in tribunale e tagliò la testa del giudice Benincasa (episodio riportato da Dante nella Divina Commedia Purg. VI 13,14 : “Quiv’era l’Aretin che da le braccia fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte,…”), infilandola sulla picca; tornò quindi a Radicofani dove ricominciò ad esercitare ampiamente “l’arte della rapina”. Ghino divenne leggendario per la sua spavalderia, ma indubbiamente potè contare su un covo imprendibile (una rocca talmente potente che neppure le truppe imperiali e medicee con i loro potenti cannoni riusciranno nel 1555 a prenderla).

All’interno del Parco, sarà allestita un’ampia area food al coperto, oltre ai vari banchetti gastronomici situati dentro le mura della Fortezza per gustare prelibatezze a tema ammirando gli spettacoli degli armigeri, degli arceri, degli sbandieratori, dei cavalieri con i loro cavalli, delle danzatrici, dei musici e dei giocolieri. In perfetto tema medievale, non poteva di certo mancare la rievocazione delle arti e dei mestieri medievali, così come la rievocazione storica della presa della Fortezza. Inoltre, per il pranzo della giornata di Domenica 16 Luglio 2017, sarà allestito un grande banchetto medievale, solo su prenotazione. Per info: http://www.fortezzadiradicofani.it/ oppure su Facebook: https://www.facebook.com/events/199558980562517/

Questo il programma del 15 Luglio:

Ore 10.30 – Apertura del Banco dove, se vorrete, potrete noleggiare il vostro costume medievale.

Apertura dei Banchi rievocativi delle Arti e dei Mestieri Medievali.

Ore 12.30 – Apertura dei Banchetti Gastronomici.

Ore 15.30 – Spettacolo della Compagnia d’Arme “Santaccio” di Chiusi: duelli di spade e attività didattiche per tutte le età.

Ore 17.00 – Esibizione di Danzatrici Medievali: le “Dame della Fenice”.

Ore 18.00 – Grande Spettacolo degli Sbandieratori di Città della Pieve, campioni d’Italia dell’anno 2016.

Ore 19.00 – Battesimo della Sella: per i più piccoli, e non solo, che vogliono provare per la prima volta l’esperienza di un giro in sella ad un Pony.

Ore 19.30 – Apertura dei Banchetti Gastronomici.

Ore 21.30 – Spettacolo di Giocoleria con il Fuoco. A seguire, esibizione dei musici “Muse del Diavolo”.

Questo il programma del 16 Luglio:

Ore 10.30 – Apertura del Banco dove, se vorrete, potrete noleggiare il vostro costume medievale.

Apertura dei Banchi rievocativi delle Arti e dei Mestieri Medievali.

Ore 11.30 – Corteo Storico delle Contrade di Radicofani.

Ore 12.30 – Grande Banchetto Medievale (su prenotazione) accompagnato dall’esibizione di Musici, Giullari e Giocolieri.

Ore 17.00 – Rievocazione storica: “Sfida a Ghino di Tacco”.

Un esercito inviato dal Papa cercherà di liberare l’Abate di Cluny, rapito da Ghino di Tacco e tenuto prigioniero nella Fortezza.

Ore 18.00 – Duello dei Campioni: combattimento di spade ed esibizione di tiro con l’arco.

Ore 19.00 – Grande Spettacolo di Cavalli e Cavalieri.

Ore 20.00 – Apertura dei Banchetti Gastronomici.

Ore 21.00 – Spettacolo di Giocoleria.

Ore 21.30 – Esibizione dei Musici della Compagnia “Novus Amor”.