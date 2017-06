COMUNICATO STAMPA

Dal 21 al 23 luglio torna l’appuntamento con la Festa dell’Unicorno, la grandiosa manifestazione dedicata al mondo del fantasy. Per tre giorni il centro storico di Vinci (FI) sarà invaso da elfi, cavalieri, hobbit, orchi e maghi. Oltre 100 spettacoli al giorno con animazioni e attrazioni per tutte le età a partire dal seguitissimo Contest per la Migliore Creatura Fantastica e dalla spettacolare Disfida di Arti Magiche.

Una delle grandi novità della tredicesima edizione sarà il passaggio dalle classiche 8 aree tematiche a ben 10. Sarà possibile ritrovare la “Rocca Incantata”, cuore della Festa con concerti e giochi di ruolo dal vivo, “Fumetti e Follie” dedicata ai Fumetti e al Cosplay, la “Cittadella dei Cavalieri” a tema medioevale, la “Baia dei Pirati” e la “Corte dei Sogni” dove ogni sogno può diventare realtà. Presenti inoltre anche le aree più recenti, come il “Villaggio degli Gnomi”, un’area verde totalmente dedicata ai bambini, “La Città degli Incubi” dove tra zombie e creature mostruose solo i più coraggiosi potranno addentrarsi per lasciarsi spaventare a dovere e “L’Abisso d’Acciaio”, spazio dedicato a Star Wars e alla fantascienza in generale. Le nuove aree tematiche saranno “L’Anfiteatro del Bardo”, spazio dedicato alla musica e “Le Terre del Nord” area dedicata a barbari e vichinghi con allestimenti scenici, accampamenti e giochi a tema. Ognuna di queste aree ospiterà un ricco programma di eventi, spettacoli, arte di strada, animazioni, laboratori e concerti che hanno reso nel tempo unica la kermesse fantasy toscana. Nei palchi coperti delle aree più grandi troveremo il concerto del gruppo symphonic power metal Rhapsody, il concerto di Giorgio Vanni e la performance dell’ospite d’onore Cristina D’Avena. Inoltre le novità di quest’anno saranno lo spettacolo dedicato ai film di Tim Burton e il concerto tributo a Labirinth e David Bowie.

L’area cosplay, ingrandita e potenziata, si avvarrà del nuovo palco coperto e vedrà ben due giorni di Gare tradizionali e Fantasy. Giurati di eccezione saranno cosplayer di fama internazionale e non mancheranno le convention con attori di Harry Potter e del trono di Spade. Per i bambini verrà allestita un’area Lego, e poi dinosauri, pirati, sirene e tanto altro, inclusi i personaggi della Melevisione Lupo Lucio, L’albero Azzurro e la presenza di Giovanni Muciaccia, il mitico conduttore di Art Attack.. Come vuole la tradizione, non saranno tralasciati gli immancabili classici come la poetica sfilata degli elfi, il macabro e spaventoso “Vicolo della Paura”, il concorso di Bodypainting con i suoi talentuosi artisti, la sempre presente Disfida di Arti Magiche e l’originale concorso delle Creature Fantastiche, nell’ambito del quale le diverse associazioni di GRV Italiane saranno pronte a dimostrare il loro valore. La festa si chiuderà domenica 23 luglio con il rinnovato spettacolo dei fuochi d’artificio, preparati dallo Stregone Grigio in persona.

