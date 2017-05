Dall’8 al 14 Maggio la Festa della Mamma si festeggia a tema Guerre Stellari: torna la 3° Edizione dell’ attesissima Festa “Incanta Muggiò” organizzata dai commercianti del centro con la collaborazione del Comune di Muggiò Fiera dei Mercanti, Cosplay di Star Wars e Mr E Mrs UAO con animazioni e show ….Gli organizzatori vi aspettano Domenica 14 Maggio per le vie del centro con tante sorprese giochi e intrattenimenti per grandi e piccini.

Star Wars Order 66 Italia nasce agli inizi del 2016 raggruppando diversi membri tra cui ragazzi, ragazze, bambini e bambine principalmente residenti nella provincia di Milano o nella Brianza, avvicinando grandi e bambini verso la passione per l’universo di Star Wars (Guerre Stellari). Ogni membro del gruppo realizza il proprio costume cercando di reinterpretare, il più fedelmente possibile, il personaggio che più gli piace.Lo scopo di Star Wars Order 66 Italia è quello di regalare emozioni a chiunque ci possa conoscere e che voglia avvicinarsi alla tanto famosa “Galassia lontana lontana”. L’obbiettivo principale è quello di regalare un sorriso a chi purtroppo è meno fortunato di noi. Il gruppo si mobilita con molta disponibilità quindi per poter visitare i bambini negli ospedali pediatrici o partecipando attivamente anche ad inaugurazioni, feste di compleanno, feste di paese, fiere, ecc… Non è richiesto nulla per far parte del gruppo di Star Wars Order 66 Italia, soltanto la disponibilità a partecipare durante gli eventi che verranno organizzati durante l’anno. Che la Forza sia con voi! facebook.com/groups/order66italia/