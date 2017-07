Torna lo scontro originale tra terran, protoss e zerg grazie a StarCraft: Remastered, una modernizzazione del pluripremiato gioco di fantascienza di strategia in tempo reale di Blizzard Entertainment, in uscita in tutto il mondo il 14 agosto. I veterani di StarCraft, così come i nuovi comandanti, possono preacquistarlo online sul negozio Blizzard e ricevere esclusive ricompense di gioco. I giocatori che preacquisteranno il gioco prima del 14 agosto riceveranno 3 skin esclusive da usare sugli edifici per StarCraft: Remastered: Vivaio di Char, Centro di comando di Korhal e Nexus di Aiur. Inoltre, l’acquisto di StarCraft: Remastered garantisce bonus digitali per StarCraft II, tra cui il comandante cooperativo Alexei Stukov e 3 ritratti unici per celebrare StarCraft: Remastered.

StarCraft: Remastered aggiunge le comodità dell’era moderna all’esperienza di gioco originale, mantenendo invariata la dinamica di gioco che ha affascinato una grande community di giocatori appassionati per quasi vent’anni. È anche totalmente compatibile con la versione esistente del gioco, perciò chi compra l’aggiornamento può giocare con chi ha già StarCraft e StarCraft: Brood War. “Quasi vent’anni fa, StarCraft ha trasportato milioni di giocatori in un universo fantascientifico, gettando inoltre le basi per gli eSport così come li conosciamo oggi” ha detto Mike Morhaime, presidente e cofondatore di Blizzard Entertainment. “In tutto il mondo si gioca ancora a Brood War, tra amici e in ambiente competitivo, quindi abbiamo deciso di modernizzare la tecnologia di StarCraft per permettere a tutti di continuare a divertirsi con questo gioco per molti anni ancora.” Il gioco sarà disponibile per PC Windows e Mac al prezzo di 14,99 € e sarà completamente localizzato in inglese, portoghese brasiliano, spagnolo europeo e latino americano, francese, tedesco, italiano, polacco, russo, coreano, giapponese e cinese semplificato e tradizionale.

Tra gli aggiornamenti e le nuove funzioni ci sono:

Aggiornamento grafico completo dello StarCraft originale e dell’espansione StarCraft: Brood War®

Supporto widescreen UHD fino a 4K di risoluzione

Nuovo matchmaking e classifiche

Profilo giocatore che tiene traccia delle statistiche individuali

Salvataggio in cloud per i progressi della campagna, tasti di scelta rapida e replay

Qualità di musica e suoni migliorata

Passa dalla versione Remastered alla versione originale con un semplice clic!

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.starcraft.com.