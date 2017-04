Il gruppo “Cosplayers Vicentini”, col patrocinio del Comune e della Pro Loco di Casale di Scodosia e il Comitato Carnevale del Veneto, darà vita, presso la seicentesca Villa Correr di Casale di Scodosia, all’evento gratuito “Fantàsya”, il prossimo 4 giugno, evento che coinvolgerà vari mondi tra cui cosplay, steampunk, lolita, giochi da tavolo, workshop, photoset, incontri con autori fantasy e disegnatori, hobbysti e artigiani creatori di oggetti ispirati al mondo del fantasy oltre ai numerosi standisti contattati. La villa offrirà una splendida cornice per i fotografi appassionati di questi eventi, dai saloni affrescati del primo piano, detti “appartamento del vescovo”, allo splendido giardino all’inglese posto davanti alla villa, all’immenso parco nello spazio retrostante all’interno del quale si trovano numerosi esemplari di piante secolari.

Senza dimenticare l’area rurale del plesso architettonico di matrice veneziana che, con le sue enormi barchesse, offrirà ai cosplayer e agli appassionati di fotografia degli interessanti spunti artistici. All’evento sarà presente anche un’area ristoro con la cucina della Pro Loco di Casale di Scodosia, con un menù a base di prodotti tipici del territorio, gioia e delizia dei palati più raffinati. Durante la manifestazione i fotografi e i cosplayers, steampunkers e Lolita presenti potranno iscriversi all’esclusivo contest fotografico a cui potranno prendere parte solo i presenti all’evento il 4 giugno. Alla manifestazione collaboreranno anche varie associazioni del mondo del cosplay con esposizione di realizzazioni e organizzazione di workshop come “Vulneraria” e “Tales – more than just comics&games”, “Antique laboratory cosplay”, “Lady Amber Creations” e molti altri! Volete scoprire il programma completo?

Il gruppo “Cosplayers Vicentini” nasce il 19 giugno 2011, gli admin sono dei ragazzi che accomunati dalla stessa passione si sono ritrovati per caso allo stesso evento ed hanno deciso di dare vita ad semplice gruppetto su facebook per creare un punto d’incontro tra i cosplayers della provincia e condividere la propria passione…ai pochi iniziali piano piano si sono uniti anche amici lontani da altre province e regioni che si ritrovano per passare insieme giornate in allegria… le parole che ci caratterizzano sono proprio Amicizia e Passione! Per partecipare attivamente basta iscriversi al gruppo www.facebook.com/groups/104225940347 o visitare il sito web: www.cosplayersvicentini.yolasite.com

La foto a corredo dell’articolo è di Marco Mambrelli.