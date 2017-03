Domenica 19 marzo, presso il “Land of Freedom” di Legnano si svolgerà l’evento “In Fantasy Land”. Il team di “In Fantasy” riparte in questo 2017 con In Fantasy Land. In attesa della terza edizione di Busto In Fantasy, ci si scalda con il tepore primaverile con questo evento al Land of Freedom di Legnano. La manifestazione è una giornata di festa con tematica fantasy, si propone come momento di aggregazione sociale per promuovere l’arte del cosplay, le associazioni di questo settore, il gioco come momento di incontro e di aggregazione sociale. Tra stand, Contest Cosplay e tanta animazione, gli utenti potranno immergersi in un mondo suggestivo in cui passare una giornata indimenticabile! Dopo gli eventi del pomeriggio, si concluderà la giornata con un Aperitivo in Cosplay, accompagnato da uno show di cabaret e poi da un Dj set, e con un concerto serale.



In Fantasy è un brand nato nel 2013, istituito da Il Quadrifoglio, Associazione nel settore dell’organizzazione di eventi ludici e di animazione in genere, che si propone di organizzare fiere e manifestazioni nei comuni Lombardi che possano accogliere migliaia di appassionati, grandi e piccini. La loro mission è quella di creare un evento in cui la convivialità e lo stare insieme siano un piacere per tutti coloro che vi partecipano. Nei loro eventi ci sono una grande e selezionata esposizione di fumetti, videogame e cartoons da scoprire, scambiare, collezionare. Dalle famiglie ai ragazzi, dall’adulto al bambino, tutti vengono coinvolti per una weekend, nel gioco educativo, nell’animazione e negli spettacoli che vengono realizzati. Completano il programma di In Fantasy mostre a tema e iniziative speciali, che vedranno protagonisti i personaggi dei fumetti, giochi di ruolo e giochi di carte, tornei e gare appassionanti, incontri con famosi disegnatori ed autori di fumetti. Tante le occasioni di divertimento che durante la fiera richiameranno gli amanti del genere e diversi curiosi neofiti.



https://www.facebook.com/events/1096006937194697/