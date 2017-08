Un nuovo episodio del nostro viaggio stellare riguardante i gruppi, le associazioni e i “creativi” che hanno trasformato la loro passione per la saga di Star Wars in qualcosa di “diverso”. Oggi vi parliamo di Fantasy Art Creation

Gabriele Proserpio è un artista autodidatta ed ha iniziato la sua carriera creativa negli anni ottanta con la Scuola del Fumetto a Milano. Dal disegno, grazie alla passione per i dinosauri, è passato velocemente alla scultura ed è stato “Jurassic Park” di Steven Spielberg ha fargli “accendere la lampadina” facendo prender vita una sua vecchia fantasia: creare riproduzioni di personaggi fantastici in animazione sognando il King Kong di Rambaldi. Sulla scia delle idee e dei suoi miti, Gabriele ha iniziato a scolpire grandi cubi di gomma piuma, con il tempo ecco i primi dinosauri, le maschere, i costumi e poi i magnifici personaggi in scala 1:1 tratti dalla cinematografia “nerd”: Hell Boy, Yoda, Gollum e molti altri. Dopo alcuni anni di riflessione senza nuovi progetti, ecco l’incontro “storico” con Lorenzo Filippini, grande collezionista e fan di Star Wars per il quale, anni prima, aveva realizzato un famoso personaggio della saga: Yoda. Da quel momento, Lorenzo & Gabriele, hanno deciso di fondare Fantasy Art Creation.

In soli due anni dal loro primo incontro la coppia creativa ha presentato le proprie opere (alcune le potete vedere nella gallery in fondo a questo articolo) le migliori manifestazioni italiane del settore tra cui Lucca Comics & Games, Cartoomics e molte altre. Alle loro creazioni si sono aggiunti altri personaggi tra cui l’Elfo Dobby, il drago Norberto, il simpatico Snaso ed altre prop dedicati alla saga Harry Potter e ancora, da Star Wars, le statue di Sebulba e Watto tratte da Episodio I.

Fantasy Art Creation, al momento sta realizzando un nuovo, segreto, mastondotico progetto che accompagnerà la coppia in giro per gli eventi italiani e, gli auguriamo … anche per altre galassie lontane lontane! Per seguire il loro lavoro ecco il link alla loro pagina: https://www.facebook.com/fantasyartcreation00/