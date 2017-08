rovistando nella mia collezione di vecchie glorie, e anche nei meandri dei ricordi, dopo aver visto una statuetta in una fumetteria del Fantasma dell’Opera, mi è venuto in mente che di tale opera letteraria e cinematografia, era stata realizzata una versione Rock. Infatti il film a cui mi riferivo è il Fantasma del Palcoscenico, del 1974 diretta da Brian De Palma, questa versione Rock è a metà tra un horror e un Musical, oltre al Fantasma dell’Opera per realizzare questo film si sono ispirati anche ad altri capolavori letterali come il Ritratto di Dorian Gray e il Faust. Uscito anche con il sottotitolo del film “ha venduto la sua anima per il Rock and Roll” tper accattivare il pubblico; tra gli interpreti spicca tra i protagonisti Paul Williams che ne ha curato anche le musiche e la colonna sonora del film da ottenere anche una nomination agli Oscar.

Tra le curiosità, tra le costumiste del film vi era Sissy Spacek, che notata da De Palma, le diede il ruolo da protagonista ne il film “Carrie lo Sguardo di Satana” nel ruolo di Carrie appunto; e l’elmo indossato da Grifis del manga Berserk ricorda molto la maschera del “Fantasma” del film.

Inizialmente il film all’uscita fu quasi un fiasco, ma venne sucessivamente rivalutato prendendo anch’esso posto tra l’Olimpo dei Cult Movie.

Trama

la storia inizia con un giovane cantautore di nome Winslow Leach che cercando di far fortuna nel mondo della musica, si vede portar via una delle sue opere migliore, ispiratosi al Faust, da Swan, un famoso produttore discografico di successo; le cui lamentele non servono proprio a nulla. Infatti Swan colpito dalla musica scritta da Winslow vuole utilizzare il brano per inaugurare il suo nuovo palazzo per concerti il “Paradiso”. Winslow intanto per cercare di convincere Swan a ridargli i diritti della sua musica; visto che ha saputo che Swan la vuole utilizzare per il Paradiso; egli infatti si intrufola nell’abitazione di Swan, dove egli tiene anche le sue audizioni sia per l’inaugurazione e lo spettacolo del locale che per la sua casa discografia la Dischi Morte, mentre ascolta di nascosto le audizioni, Winslow rimane affascinato dalla voce di Phoenix, una delle tante cantanti accorse al provino di Swan; winslow la avvicina e gli dice come interpretare al meglio il brano Faust, visto che è una sua opera, però appena finisce di spiegare l’impostazione a Phoenix, Winslow viene scoperto dalla sicurezza e dopo essere stato preso a botte viene cacciato via dall’abitazione di Swan. Ma Winslow non demorde e cerca nuovamente di entrare in contatto con Swan, anche quest’ultimo tentativo fallisce, ma dopo esser stato per l’ennesima volta picchiato dagli scagnozzi di Swan, viene anche arrestato dalla polizia con la falsa accusa di spaccio di droga.

A nulla servono le proteste e le dichiarazioni di innocenza di Winslow che viene processato e condannato all’ergastolo presso il penitenziario di Sing Sing. Dentro il carcere, Winslow viene a sapere che egli è stato inserito in un programma sanitario di esperimenti da effettuarsi su detenuti ergastolani, finanziata da varie aziende di cui alcune fanno capo a Swan, e così gli vengono rimossi tutti i denti e sostituiti con una dentiera metallica. Passano alcuni mesi, e Winslow sente che alla radio viene trasmessa la sua musica eseguita in chiave Rock and Roll; questa è l’ultima goccia, Winslow infatti ha un raptus di follia nella mente, e dopo una roccambolesca azione riesce ad evadere da Sing Sing. Appena fuori dal carcere Winslow si dirige verso lo stabilimento della Dischi Morte per distruggerlo, ma mentre sta cercando di sabotare i vari impianti di produzione dei dischi, viene scoperto da un guardiano, e durante la lotta con quest’ultimo Winslow finisce dentro una pressa di incisione, il suo volto viene così orribilmente sfigurato e le sue corde vocali vengono definitivamente deturpate. Ferito e stanco, si getta nel fiume così che tutti stampa e polizia lo credano morto, e così infatti nonostante non vi sia alcuna traccia del corpo Winslow Leach viene dichiarato morto.

Però egli a fatica è riuscito a sopravvivere alla caduta, e approfittando della confusione per i preparativi per l’inaugurazione del Paradiso, vi si intrufola, lì dentro oltre a farne il suo covo, si procura un vestito di pelle nera con tanto di mantello e una maschera argentata con le fattezze di un gufo, così abbigliato pian paino prende forma il suo folle paino di vendetta nei confronti di Swan, il ladro della sua musica. Infatti pian piano Winslow prepara atti di sabotaggio, sperando che facendo così egli possa arrecare un grave danno non solo alla fortuna ma anche alla fama di Swan. Ma durante uno dei suoi atti di sabotaggio, viene ripreso da una telecamera a circuito chiuso, che fa capo proprio alla cabina di regia di Swan, che invece di chiamare sia la sicurezza che la polizia, decide di affrontare da solo il “Fantasma”, durante il faccia a faccia Swan riconosce nel Fantasma la figura di Winslow, ma invece di denunciarlo, gli propone un patto, riscrivere la musica per adattarla completamente a Phoenix, e per fargli capire la sua buona fede Swan grazie a dei sfisticati impianti di amplificazione ed elaborazione dei suoni, riesce a ridare la voce a Winslow, permettendo così a quest ultimo di poter nuvamente cantare e parlare; preso dall’euforia e dalla gioia di poter riavere la sua musica, Winslow si fa convincere da Swan a firmare col sangue uno strano contratto scritto con parole arcaiche.

Passano i giorni e Winslow adempie alla sua parte del patto lavorando instancabilmente giorno e notte grazie anche all’apporto di potenti stimolanti a riscrivere la sua opera per Phoenix, che con il passare dei giorni si rende conto di aver sempre pensato a lei e che forse la sua musica era stata fatta a posta per lei. Swan dal canto suo invece pensa che lei abbia una voce perfetta, anzi troppo perfetta per quell’opera, e non tollerando altra perfezione oltre alla propria, decide in segreto di rompere la promessa fatta Winslow e di far cantare l’opera di Winslow a Beef un cantante urlatore rockettaro dai modi effeminati, tutto il contrario di Phoenix che viene relegato da cantante solista a corista di sfondo. Ingaro dei piani di Swan, Winsolow finisce la musica e sfinito sia per la fatica e per il passato effetto degli stimolanti si addormenta, approfittando del momento Swan gli ruba lo spartito con la nuova musica, e da ordine ad alcuni suoi scagnozzi di murarlo vivo e con la musica in mano, Swan si dirige al Paradiso per l’inaugurazione imminente. Risvegliatosi dal suo sonno Winslos si accorge di essere stato nuovamante tradito e preso in giro da Swan, colto di nuovo da un raptus di folle rabbia, spacca il muor che lo tiene rinchiuso uccidendo gli scagnozzi posti a guardia, e anch’egli si dirige al paradiso. Con le sue vesti da fantasma, si dirige verso il camerino di Beef e lo spaventa a morte con una minaccia

“Non cantare più la mia musica, né qui né in nessun posto, hai capito?! La mia musica è per Phoenix, solo lei può cantarla, chiunque altro la canti, muore! “

spaventato dal Fantasma Beef cerca di fuggire dal Paradiso, ma viene fermato da Philbin il braccio destro di Swan, che riesce a convincerlo a ritornare indietro e che il Fantasma non è altro che un frutto della sua immaginazione scaturito da tutte le droghe di cui fa uso. Lo spettacolo comincia e Beef incitato e minacciato da Philbin si esibisce sul palco cantando Old Soul la canzone di Winslow, ma ciò scatena l’ira del Fantasma che al culmine del concerto, Winslow uccide Beef utilizzando un neon a forma di fulmine e scaraventandolo contro il cantante lo folgora mortalmente

Dal caos che ne deriva solo la folla risulta incosapevole di quanto è accaduto a Beef, e Philbin ordina a Phoenix di andare sul palco e di cantare Old Soul ma la prima versione scritta apposta per lei; diventa subito un successo; infatti Swan approfitta dei fatti accaduti e promette a Phoenix che se rimarrà con lui avrà finalmente il tanto ruolo di protagonista che lei sogna da tempo e le chiede di venire con lui nel suo appartamento per discutere del futuro.

Lei accetta di andare con Swan, e appena fuori dal locale, quando i fan la circondano per farle gli auguri e riempiendola di applausi, viene trascinata da parte da una figura mascherata, infatti approfittando della folla, Winslow si rivela a lei dicendola che è lui il famoso Fanatsma di cui parlano all’interno del Paradiso e gli implora di scappare via da quel mondo e da Swan, specialmente da lui prima che lui la distrugga come a fatto con lui, ma lei non gli presta ascolto e scappa via spavanteta dal suo mostuoso aspetto.

In poco tempo il Fantasma raggiunge l’abitazione di Swan e dal lucernaio vede i due abbracciati insieme a letto, col cuore spezzato per non essere riuscito a rivelare a Phoenix nemmeno i suoi sentimenti verso di lei, dalla disperazione si uccide piantandosi un oltello nel petto; però la scena non è passata inosservata, infatti il suicidio del Fantasma è stato ripreso dalle telecamere e visionato da Swan, che raggiunge il Fantasma e lo risuscita guarendogli la ferita, appena ripresosi Winslow non riesce a credere a cosa stà succedendo ma Swan gli ricorda che lui ha firmato un contratto a vita con lui e che finchè non sarà lui a deciderlo lui non puùò avere nemmeno il lusso di morire, preso dalla rabbia il Fanatsma accoltella varie volte Swan, ma non gli procura nessuna ferita, Swan butta via il coltello e lo sbeffeggia dicendogli “è inutile anche io sono sotto contratto”.

Intanto mentre la relazione tra Swan e Phoenix va avanti, tanto che la rivista Rolling Stone annuncia le loro imminenti nozze, il Fantasma riesce a torvare ed ad introdursi nella stanza segreta di Swan dove egli tiene tutti i suoi nastri ed incisioni, qui oltre a scovare il filmato deove lui ha firmato il contratto di sangue con Swan, fa un sconvolgente scoperta, vede un vecchio filmato girato decenni prima, dove Swan in procinto di suicidarsi per non dover vedere il suo corpo invecchiare e la sua voce sparire, gli si presenta il Diavolo con le sue stesse fattezze e gli propone un patto di sangue, egli sarebbe diventato immortale mantenendo un aspetto giovanile per l’eternità, il Fantasma infatti continuando la visione del filmato vede che Swan firma un contratto simile al suo e apprende anche che se il filmato dovesse andare distrutto, il contratto sarebbe da considerarsi sciolto da ogni vincolo e per Swan significherebbe la morte.

Mentre stà continuando la visione della pellicola, il Fantasma scopre anche un altra registrazione, ed e la stipula del contratto tra Swan e Phoenix dove lei gli cedera la sua voce in caso lei dovesse morire. Pian piano dentro Winslow si fa l’idea che Swan voglia uccidere Phoenix per farle adempiera al contratto, e il tutto durante il loro matrimonio di diretta televisiva al Paradiso.

Preso dalla disperazione il Fantasma si dirige verso il Paradiso per salvare l’amata, ma non prima di dare alle fiamme tutti i filmati che si trovano dentro la stanza segreta di Swan, sperando che possano rompere il patto fatto col Diavolo. Appena giunto grazie alle telecamere di Swan,i scopre che un sicario armato di fucile si è introdotto dietro le quinte pronto a far fuori Phoenix; lo spettacolo va in scena, Swan e Phoenix mascherati sono davanti all’officiante di nozze che è lo stesso Philbin il braccio destro di Swan, e mentre il sicario sta pre premere il grilletto del fucile, sopraggiunge il Fantasma e il colpo fatale raggiunge Philbin uccidendolo sul colpo, dopo aver fatto fuori il sicario, il Fanatsma si lancia su Swan che gli strappa via la maschera, rivelando davanti a tutti il suo volto che via via si fa sempre più deforme dalla decomposizione che via via si fa sempre più evidente, segno che il contratto è stato reciso grazie alla distruzione del filmato da parte del Fantasma, Swan accecato dalla follia si avventa su Phoenix per strangolarla, ma il Fantasma sopreggiunge di nuovo e infilza a morte Swan con il copricapo di una maschera di una delle ballerine.

Il corpo esanime di Swan viene portato via dal pubblico eccitato per lo spettacolo, mentre Winslow agonizzante per via della ferita che Swan gli aveva rimarginato e che aveva di nuovo preso a sanguinare, si dirige strisciando senza la sua maschera di Fantasma verso Phoenix, incitato dalla folla ormai impazzita, appena la raggiunge riesce a stringerle un ultima volta la mano prima di morire, e in quel mentre Phoenix riconosce nel Fantasma il timido ragazzo che l’aveva avvicinata all’audizione insegnandole come cantare al meglio Faust, il film si chiude con Phoenix che piange disperata sul corpo di Winslow tra le urla e il delirio della folla.

Molto triste nel finale e molto melodrammatico per un Horror, ma essendo basato su varie opere come Dorian Gray, il Fantasma dell’Opera e anche il Gobbo di Notre Dame, purtroppo non poteva che esserci un solo epilogo, però anche se però esso è ricco phatos, con il riscatto del Fantasma e la ragazza che alla fine capisce i suoi sbagli anche se troppo tardi solo per seguere una gloria effimera, buttando al vento quello che poteva essere un amore molto più duraturo.

Se non vi piacciono questi tipi di finali oppure i film dove verso la fine diventano troppo sdolcinati, vi sconsiglio la visione perchè potrebbe rovinarvi il gusto della visione del film, per chi invece piace film a base musicale, il Rock and Roll o le mabientazioni horror di un certo spessore, è un film che vi suggerisco di vedere, esso non è il mio genere però mi è rimasto impresso non tanto per la colonna sonora, che lo ammetto ho molte lacune in campo musicale che mi capita di confondere cantanti o gruppi musicali; ma quanto per la trama perchè mi ha ricordato molti film e libri classici del Horror pur nel film non vi siano molte scene che potremmo definire di genere Horror. Sulla mia scala di valori gli do un bel 7, ma solo perchè come avevo accennato prima di musica capisco poco, ma per gli amanti della musica penso che possano dargli un bel 9 solo perla colonna sonora e le canzoni che vi sono all’interno del film, a voi il giudizio

By Marco Talparius Lupani