Vi annunciamo il regolamento della gara cosplay, che si terrà domenica 10 Settembre intorno alle 15:30 (l’orario potrà variare), di questo FantaExpo 2017 ma soprattutto vi annunciamo le 7 categorie premiate:

Premio FantaExpo

Miglior Maschile

Miglior Femminile

Migliore Coppia

Miglior Gruppo

Miglior Interpretazione

Premio Simpatia

Oltre al trofeo, il vincitore del premio FantaExpo riceverà un viaggio per una persona (volo + alloggio) ospite del FantaExpo al London Comic Con e i vincitori del premio Miglior Coppia riceveranno un viaggio per due persone (volo + alloggio) per il Japan Expo.

I vincitori della categorie “miglior maschile” e “miglior femminile” avranno in premio, oltre al trofeo, un buono Amazon di 250 euro per ogni categoria.

qui Non vi rimane che scaricare il regolamento e il modulo iscrizioni da