Fable Fortune unisce un nuovo e ambizioso sistema GCC con gli elementi più caratteristici del franchise. Scegli uno fra i sei eroi disponibili, ognuno dei quali porta con sé diversi poteri e carte, e preparati a sconfiggere i tuoi avversari nella classica modalità PVP, o nell’esclusiva modalità Co-Op. Scopri come il celebre sistema del cambio di allineamento morale può essere sfruttato per indirizzare la condotta del proprio eroe verso il bene o il male, trasformando i suoi poteri, alterando gli effetti delle carte e ribaltando l’esito di una battaglia nel tempo di un battito d’ali di un pollo preso a calci. “Fable Fortune è stato un vero e proprio atto d’amore da parte dello studio. Abbiamo creato diversi giochi di carte e siamo dei veri fan del genere. Il nostro obiettivo nel pensare a Fable Fortune è stato immaginare una meccanica di gioco basata su scelte e conseguenze, nonché in grado di offrire possibilità strategiche molto profonde“, ha dichiarato il fondatore di Mediatonic, Paul Croft. “Abbiamo deciso di aderire al programma di Accesso Anticipato / Game Preview perché siamo consapevoli che il modo migliore per far crescere ed evolvere il gioco è svilupparlo anche in base alle indicazioni della community. Vogliamo creare uno dei migliori esponenti del genere“.

Fable Fortune è un progetto che ha affrontato diverse difficoltà, ma nel prendere il testimone da Lionhead, Flaming Fowl e Mediatonic hanno lavorato duro per mantenere viva la magia tipica di Fable anche all’interno di un gioco di carte veloce e divertente. Grazie alla presenza di eroi senza tempo, cattivi terrificanti, eserciti di contadini sempliciotti (e dunque utilizzabili senza scrupolo alcuno in maniera del tutto conveniente) e quel tocco di confortante e familiare necromanzia che non guasta mai, i fan di Fable non resteranno delusi. “È fantastico sentire i giocatori felici di essere tornati ad Albion dopo aver provato il gioco“, ha dichiarato Craig Oman, CEO di Flaming Fowl Studios. “Tutti gli elementi del gioco, dall’ambientazione alla musica, passando per i personaggi, sono estremamente familiari per noi! Non sarà un RPG, ma siamo davvero soddisfatti di aver creato un vero e proprio Fable e non vediamo l’ora di vedere come possa evolvere durante, e oltre, il periodo di Accesso Anticipato“.

I fan possono ottenere l’accesso anticipato a Fable Fortune acquistando il Founder’s Pack a 14,99 €, che contiene oggetti in-game per un valore superiore a 40 €, come ben 20 pacchetti di carte, l’esclusiva carta trofeo Flaming Fowl e la rarissima (o come la chiamiamo noi, “Fabled”) carta Giant Egg. Il titolo diventerà free-to-play entro la fine del 2017 e il piano di sviluppo prevede diversi anni di supporto. L’acquisto del Founder’s Pack è il modo migliore che hanno i fan per supportare lo sviluppo del gioco, oltre che per assicurarsi delle incredibili ricompense e l’imperitura gratitudine da parte del team di sviluppo.