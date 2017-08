Quando la leggenda diventa letteratura: dal romanzo al gioco (di carte) e poi finalmente in versione animata: bentornato Chutlu, Force of Will diventa anime. Force of Will è un gioco di carte collezionabili giapponese creato da Eiji Shishido, uscito in Giappone il 27 ottobre del 2012, in Italia il gioco è uscito nella seconda metà del 2014. Presenta alcune caratteristiche simili ad altri giochi di questo tipo come ad esempio: Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh Trading Card Game e Pokémon Trading Card Game ma si differenzia per via di alcune particolarità. Tra queste troviamo la presenza di carte a doppia faccia denominate “Sovrano”, di cui ogni giocatore dovrà obbligatoriamente disporre e mostrare all’avversario prima dell’inizio del match, e l’uso di due mazzi per giocare da cui si possono pescare delle carte specifiche.

Il successo globale di questo gioco ha fatto si che il franchise si allargasse ben presto con la produzione di 6 cortometraggi animati di 15 minuti ciascuno. Il primo di questi, L.S., ispirato appunto al mito Cthulhu di è già in fase avanzata di realizzazione ed è stato diffuso in queste ore un trailer: “Quando le lettere scritte da una giovane ragazza, perseguitata da «Parola» vengono sparse in tutto il mondo, il tiranno malvagio che minaccia il mondo rende nota la sua presenza.”

Cthulhu è una creatura immaginaria ideata dallo scrittore statunitense Howard Phillips Lovecraft. Si tratta di un essere semi-divino di proporzioni e forza prodigiose che risiede nella perduta città sommersa di R’lyeh, nei pressi di Ponape (l’odierna Pohnpei, in Micronesia), in un sonno simile alla morte, nell’attesa che una congiunzione astrale favorevole ne consenta il risveglio. Nei racconti del cosiddetto Ciclo di Cthulhu, l’autore e i suoi epigoni lo hanno definito come una deità blasfema, adorata da popolazioni degenerate, selvaggi e folli, connessa all’insorgere di incubi e il cui culto prevede atroci sacrifici umani. Cthulhu appare per la prima volta nel racconto intitolato Il richiamo di Cthulhu (1928).

Questa è la descrizione ufficiale del progetto d’animazione di Force of Will che sarà distribuito nel 2018: “Nei tempi antichi, c’era una terra dove gli Dei e Demoni si facevano guerra. Una terra graziata dai cinque elementi, il Valhalla. Dopo un lungo periodo di tempo, i combattimenti non cessarono e si sarebbero ripetuti di volta in volta. Ben presto, la guerra avrebbe coinvolto le persone che vivevano nel Valhalla. Gli Dei e i Demoni avrebbero quindi sviluppato tecniche per evocare e reincarnarsi forti, come anime radianti, in combattenti e soldati per aiutarli nella loro causa. Un sussurro venne udito… ‘In cambio della tua anima, io t’impartisco un potere inimmaginabile…’ Al fine di aprire una nuova strada verso un futuro migliore, le persone si sono riunite e hanno stretto dei patti (il Giudizio) che avrebbero garantito loro nuovi poteri. Coloro che combattono per il proprio credo, quelli che combattono per gli Dei, quelli che combattono contro gli Dei, il loro spirito li spinge in battaglia, e la battaglia è appena iniziata.