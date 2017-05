Evangelion VR: Il Trono delle Anime (Evangelion VR: The Tamashii no Za) è una nuovissima attrazione basata su un’esperienza di realtà virtuale presentata da Bandai Namco Entertainment e che debutterà, il prossimo 13 Giugno 2017, presso lo Shinjuku Center di Tokyo. Dopo il successo delle esperienze VR di Gundam e Doraemon, questa avventura virtuale dedicata a Neon Genesis Evangelion porterà i visitatori a provare l’emozione di trasformarsi in un vero pilota della Nerv alla guida dell’Eva-00 e dell’Eva-02 all’interno del leggendario Entry Plug alle prese con l’Angelo Zeruel. Insomma proprio come nel film Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo o come nel famoso 19esimo episodio dell’anime: lo scontro con il decimo angelo non sarà solo un’esperienza visiva ma un vero e proprio combattimento! Tutto è stato ricreato alla perfezione come nelle idee originali di Hideaki Anno compresa la celebre sequenza di attivazione dell’Evangelion in un ambiente in puro 7D.

Esistono anche altre attrazioni ambientate nella saga di Evangelion:Evangelion the Real 4D ed Evangelion the Real 4D: 2.0 e l’ultimo Evangelion XR Ride presso gli Universal Studios di Osaka.