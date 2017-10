Per celebrare i 20 anni di The End of Evangelion e i 10 anni della tetralogia cinematografica Rebuild of Evangelion, l’Associazione Culturale Eva Impact e Lucca Comics & Games presentano l’evento speciale Evangelion: 20+10, a cura di Distopia Evangelion con la partecipazione di Anime & Manga [ITA]. La conferenza, che si terrà nel giorno di sabato 4 novembre 2017 alle ore 17.30 presso la Chiesa di San Francesco nell’area Japan Town, saranno analizzate la trama e storia della realizzazione di The End of Evangelion, anche attraverso la presentazione di materiale esclusivo e un focus sulla Nuova Edizione Cinematografica di Evangelion, con un approfondimento incentrato su Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone.

Per arricchire la celebrazione di questa duplice ricorrenza, potremo ammirare anche l’esibizione del gruppo di cosplayer Evangelion Geist Cosplay Group, che interpreterà i nostri amati “Eva Heroes”. Durante l’esibizione sarà presente un fotografo ufficiale di Lucca Comics, pertanto invitiamo tutti a indossare cosplay e abbigliamento/accessori a tema Evangelion per le foto di rito!

Nella giornata di sabato 4 novembre sarà possibile tesserarsi e diventare Soci di Eva Impact allo spazio espositivo dell’Associazione situato presso la Chiesa di San Francesco. Ricordiamo che coloro che si tessereranno come Soci Sostenitori riceveranno il volume Evangelion Impact.

Per info sull’evento: https://www.facebook.com/events/284474452059578

Se il 2015 è l’anno del Third Impact, il 2016 è una data altrettanto significativa: è l’anno in cui un gruppetto di folli e sognatori ha fondato l’Associazione Culturale Eva Impact, che ha per scopo lo studio, l’analisi e la promozione dell’opera Neon Genesis Evangelion e del relativo franchise, nonché di altre opere a esso riconducibili per quanto riguarda gli autori, gli studi di produzione, le tematiche e lo stile. In questa realtà sono confluite personalità ed esperienze diverse, che hanno concretizzato l’idea avuta nell’ormai lontano 2010 da Filippo Petrucci, fondatore e amministratore del sito Distopia Evangelion, durante la sua partecipazione al Servizio Civile Nazionale, dove ha imparato i valori dell’associazionismo e della collaborazione reciproca. L’Associazione Culturale Eva Impact, è stata fondata e ufficialmente registrata il 23 dicembre 2016. http://www.evaimpact.org/