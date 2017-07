Il progetto Italia Esoterica torna con la decima edizione della Fiera Esoterika 2017 nella splendida cornice di Parco Leonardo di Roma.Saranno presenti circa 300 stand a tema e si prevede un’affluenza di circa 5000 persone al giorno. Per venire incontro ai visitatori l’entrata è assolutamente gratuita.

Ci saranno 2 palchi conferenze. Uno esterno e uno all’interno di una sala di oltre 1000 mq. Inoltre ci sarà un’altra sala di oltre 1500 mq dedicata solo a stage e workshop. Sarà disponibile anche una sala dedicata all’incontro con gli autori e una sala armonica. Ci saranno Spettacoli con artisti internazionali e conferenzieri di alto livello provenienti anche dall’Inghilterra e dalla Francia. Mondoradio radio FM 103.3 sarà la radio ufficiale dell’evento e il programma “controcorrente” trasmesso sull’emittente televisiva Supernova. Sito dell’evento: italiaesoterika.blogspot.i t

Hanno già aderito personaggi come il Prof. Alessandro Meluzzi, lo scrittore Paolo Franceschetti, il regista Varo Venturi, il regista Mario cosentino, Il ricercatore Gianluca Atzori, il ricercatore Emiliano Babilonia, la dott.ssa Anna Maria Morsucci, Il prof. David Parry, il regista Gary Parsons, la regista Elisa Fuksas, il ricercatore Emilio Russo, il ricercatore Luciano Gasparini, lo scrittore Gipsy Eagle,Gloria Atzeni, la scrittrice Anita Borriello, il ricercatore Dario Del Buono, Francesco Passeretti (presidente del C.I.R.), il ricercatore Ivan Ceci, la scrittrice Indira Durmic, La Dott.ssa Laura Vasselli, l’Istituto di Ricerche Naturopatiche, lo storico Antonio Parisi, Il filosofo Mario Quaranta, la scrittrice Mariachiara Moscoloni, Rosario Marciano’ (in collegamento skype), Paolo Cioni (in collegamento skype), Alain Contaret, Raffaele Cavaliere, sahel joele, Nimros Silmeril, ecc.

Pagina FB dell’evento: https://www.facebook.com/events/822686761214623/