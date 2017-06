Ormai sono un fenomeno dilagante, premesso che non faccio caso più di tanto ai tormentoni e alle mode, mi sembra che dall’anno scorso a oggi i miei post sponsorizzati, in merito alle escape room, siano aumentati.

Escape room di tutti i tipi, in ogni dove. In camera tua, nella cuccia del cane, nella lettiera del gatto, al bar, dal grattacheccaro.

Eppure qualche anno fa, mentre giocavo i miei fantastici punta e clicca, che puntualmente fallivo perché mi arrendevo al walkthrough, ci pensavo. E’ fattibile realizzare una escape room in real life? All’epoca sono stata abbattuta a suon di: non è fattibile, ci vuol troppo spazio e altro che non ricordo. Il succo è che non avrebbe funzionato. Fantasia presa a fucilate ancor prima di spiccare il volo…

Quindi sono qui a chiedermi: perché le mie idee geniali poi vengono sempre realizzate da qualcun altro? Sappiate che vi odio, tantissimo. E comunque qualcuno sarebbe dovuto venire a prendermi perché mi sarei persa nella mia stessa creazione.