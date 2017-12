Eriko si è fatta conoscere nel mondo all’inizio come idol, diventando poi cantante J-pop nei K-ble Jungle, un progetto musicale ideato da DJ Shiru, che ha pubblicato già quattro CD negli store digitali dove interpreta pezzi diversissimi tra loro, dalla musica J-pop alla melodica, fino a pezzi dall’energia decisamente rock. Due CD invece contengono con cover ufficiali dei più famosi anime, uscito su iTunes, Spotify e Amazon per una grossa etichetta giapponese. Ora che il suo italiano è nettamente migliorato, Eriko ha iniziato a raccontarci il suo paese in un videoblog su YouTube: youtube.com/channel/UCnjaLrmO7dk-amQ_K4k5Wvw/videos

La sua precedente serie di video, il corso di lingua giapponese, ha migliaia di visualizzazioni su YouTube dopo essere andato in onda in TV su vari canali, ma questo nuovo progetto si dimostra alquanto diverso da quel corso di lingua. Il corso é serio e ci da una immagine di Eriko professionale e garbata mentre questo canale é spiritoso e vivace, mostrandoci un’Eriko pazzerella che scherza su italiani e giapponesi con un look accattivante e sexy. Indossa costumi cosplay e divise maid, sa essere ingenuamente provocante come solo le ragazze giapponesi riescono, e ci dimostra come si può essere seducenti senza scadere nella volgarità, in un modo spontaneo e sempre simpatico.

I contenuti sono i più vari, dalla storia degli anime giapponesi allo shopping a Tokyo, dai videogames a come studiare lingua giapponese in Giappone. Imparerete a usare le bacchette per mangiare sushi, a salutare in giapponese, ma anche le parolacce di questa lingua! Ci sono video girati nella sua stanza ma anche altri in giro per Tokyo e Kyoto a un’intera serie dedicata ad interviste a modelle straniere che vivono o hanno vissuto in Italia. Tra le righe, riusciamo anche a capire cosa dell’Italia pensano i giapponesi, e questo si rivela curioso quanto sorprendente. Vedere questi video fa crescere la voglia andare in Giappone ancor di più, e può essere la miglior porta per entrare in questo lontano paese in maniera spensierata e divertente. Cercate Erikottero su Youtube, iscrivetevi al canale e passerete delle mezz’ore in allegria!

Blog personale: http://www.cultura-giapponese.it/blog/blog_eriko.php