Erased è un manga scritto e disegnato da Kei Sambe edito in italia da Star Comics. Per la recenzione di esso ho pensato ad una scaletta, che parte dalla presentazione del cast di personaggi. Una punta di diamante dell’opera di Kei Sambe è proprio la buona riuscita della caratterizzazione dei personaggi, sia del protagonista che di tutti quelli che gli stanno attorno. Allora, partiamo!

1) Il cast:

Il protagonista è Satoru Fujinuma ventottenne e mangaka fallito. Lavora in una pizzeria dove si occupa dell’asporto in attesa che qualcuno dei suoi lavori ottenga un buon riscontro in qualche rivista. Buona parte della storia si svolgerà nel suo passato. Ogni qual volta attorno a lui succede qualcosa di singolare, avviene un Revival, cioè si riavvolge il tempo finché non viene a galla la singolarità che può prevenire l’incidente o il delitto. Più grave è il delitto più lungo e l’avvolgimento nel tempo.

Airi Katagiri, amica di Satoru nonché collega di lavoro. Figlia di un salary man costretto al licenziamento dopo essere stato accusato di un furto. Memore dei sentimenti provati dal padre quando fu accusato ingiustamente, sarà l’unico ad allearsi con Satoru ed a credere alla sua storia.

Kayo Hinazuki, vecchia compagna di classe delle elementari di Satoru. Sarà la prima delle vittime che tormentano il passato di Satoru nonché protagonista dei primi 4 volumi del Manga che si baseranno unicamente sul come salvarla dal suo destino nel revival che coinvolge Satoru. Maltrattata dalla Madre e dal suo compagno, nonché isolata dai compagni di classe, sarà la prima vittima dell’assassino che tormenta il passato di Satoru.

Sachiko è la madre di Satoru nonché colei che da’ il via al revival che porta satori indietro ai periodi delle elementari. Dotato di immensa arguzia sarà la prima a riuscire ad incastrare l’assassino e per questo sarà la prima vittima nel presente di Satoru.

Kenya Kobayashi compagno di classe di Satoru e figlio dell’avvocato che anni prima indagò sulla stessa serie di omicidi in un paese vicino a quello di Satoru. Insieme a Satoru agirà per salvare Kayo dall’assassino ed in seguito affrontarlo nel futuro.

2) Scorci di storia:

Talvolta potendo tornare indietro nel tempo si cambierebbero le scelte fatte, col senno di poi sembra facile capire quale doveva essere la scelta più opportuna da compiere. Tuttavia in certi casi non è così, in certi casi contro un assassino astuto e scaltro poter rivivere più volte lo stesso avvenimento non basta, c’è bisogno di altro. C’è bisogno di riallacciare rapporti perduti, amicizie perse ed un po’ più di fiducia verso i propri genitori. Questo Erased mette in mostra, la battaglia tra Satoru e l’assassino che molti anni prima diede vita ad una serie di omicidi di bambine delle elementari, tra cui Kayo sua compagna di scuola, isolata dai compagni e maltrattata dalla madre. L’omicidio della madre di Satoru darà vita ad un Revival, cioè la possibilità di rivivere un fatto passato , darà l’occasione a Satoru di salvare la piccola Kayo e scontarsi da adulto ad adulto contro l’assassinio del suo passato. Diverse scelte portano diverse conseguenze, e talvolta, distaccandosi di molto da ciò che si è vissuto, il futuro può diventare più incerto che mai.

3) Precisazioni:

E’ importante fare una piccola osservazione. Si può suddividere la storia del manga in due macro narrazioni, la prima parte che consiste interamente del revival che porta alla salvezza di Kayo e la seconda parte che parla dello scontro tra Satoru e l’assassinio nel suo nuovo futuro ottenuto salvando Kayo. C’è da fare una precisazione, nonostante il manga è estremamente bello nella sua interessa, la prima parte surclassa di molto la seconda. Ad eccezione dell’ultimo capitolo che descrive e mette in moto la strategia di Satoru per incastrare l’assassino.

4)Consigliato?

Si consigliatissimo, un thriller stupendo e dei disegni meravigliosi di cui sicuramente spicca la piccola Kayo di cui non potrete intenerirvi. Vi consiglio di acquistarlo direttamente dal sito della star comics a questo indirizzo https://www.starcomics.com/ShopDetail.aspx?Titolo=1137 sono in tutti 8 albi + 1 che uscirà il 12 Luglio. Quest’ultimo volume chiarisce alcuni punti della storia dal punto di vista dei personaggi secondari. Ogni albo costa 4.90 euro ed è dotato di sovraccopertina ed una buona qualità della carta. Il prezzo tutto sommato è altimo, considerando che presa in blocca viene a costare 53,10 euro. Però vi assicuro che ne vale la pena. In estremis, per risparmiare, su ebay si può trovare a prezzi decisamente migliori.

tratto da: