Epicos e Rainbow Magicland vi aspettano Domenica 18 Giugno per la seconda edizione del favoloso evento cosplay al parco divertimenti di Roma Valmontone! Saranno presenti ospiti, raduni, parata, cosplay contest, set fotografici e soprattutto grandissimi sconti per tutti gli appassionati del settore e gli amici di Epicos! Il Regolamento del cosplay contest è online all’indirizzo www.epicos.it/ cosplay-contest. Oltre alla normale competizione aperta a tutti i cosplayers, ci saranno le selezioni per il Campionato Nazionale del cosplay di cui troverete il regolamento:www.epicos.it/cnc. Questo il programma della giornata:

Ore 10.00 – Inizio evento

Ore 11.00 – Apertura Set Fotografici

Ore 13.00 / 15.00 – Iscrizioni Cosplay Contest

Ore 15.00 – parata insieme ai personaggi del Parco

Ore 16.00 – Cosplay Contest nel planetario all’interno del Castello di Alfea.



Rainbow Magicland ha fissato un prezzo speciale di 5 euro per tutti i cosplay inseriti nella lista di Epicos. Per essere inseriti nella lista è necessario: Compilare nella sua totalità il seguente modulo entro il 13/06/17: bit.ly/ magiccosplaylandsconto; Portare un COSPLAY che non si limiti ad una maschera e un mantello (faremo un minimo di selezione e riceverete una mail nel caso in cui la foto non soddisfi i requisiti dell’evento); Condividere l’evento Facebook (clicca qui) pubblicamente sul proprio profilo Facebook e cliccare “Mi Piace” sulla pagina di Epicos.

Invece un prezzo speciale di 15 euro per tutti coloro che si presenteranno alle casse con la stampa del coupon presente nel seguente link: bit.ly/ couponmagiccosplayland; infine un prezzo speciale di 20 euro per tutti i cosplayer che si presenteranno già in costume alle casse il giorno dell’evento senza essere in lista.



Dato il grande numero di bambini e famiglie, e visto che siamo in un Parco a tema e non in fiera, chiediamo di mantenere un comportamento CIVILE all’interno del parco; cercare di rimanere nel personaggio quando si è in Cosplay (gli ospiti e i bambini non sanno che siete cosplayers, per loro potreste essere figuranti del parco, non è carino vedere Batman che si scaccola o Elsa sdraiata sul prato a bere birra); dato il periodo storico e l’allarmismo generale, evitiamo personaggi con armi che possano sembrare reali (pistole, mitra, fucili, bazooka, bombe a mano, ecc) e in ogni caso è obbligatorio il bollino rosso sulla punta dell’arma; non portare, in quanto vietate, spade vere, anche non affilate. Grazie mille della comprensione. Per altre info scrivete sulla bacheca dell’evento (clicca qui) o con un messaggio privato alla pagina di Epicos. 🙂