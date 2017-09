Cyrano Comics presenta il primo volume a fumetti che ha come protagonista il noto scrittore veronese Emilio Salgari.

La Cyrano Comics è una piccola e attiva realtà indipendente del settore e ha già diverse pubblicazioni alle spalle; ora vuole stupire rileggendo parte della storia del famoso scrittore aggiungendo avventura, leggende e fantasia.

“Emilio Salgari e l’Acqua Portentosa”

di Bilancio, Brun, Nebbioso, Triolo, Zuppini

16×23, incollato, 60 pp, colori e b/n Euro 5,90

ISBN: 9788897813330

Nel 1890 Emilio Salgari ha conosciuto Buffalo Bill durante la data Veronese del tour europeo del Wild West Show . Dietro ci fu un’avventura che nessuno ha mai raccontato… Finora.

Steampunk, selvaggio west e Legenda Aurea si mescolano nell’Italia di fine XIX secolo, nella nuova avventura firmata Collettivo Nasone e Cyrano Comics. La macchina della meraviglia è pronta: siete pronti a dare vapore?

Fb:emilio salgari’s adventures

Video presentazione: https://youtu.be/EUWDw9DMq0M

Uno dei più longevi gruppi in autoproduzione in Italia, Cyrano Comics raggruppa fumettisti e aspiranti tali di Verona e provincia, creando storie, imbastendo collegamenti, seminando il verbo della Nona Arte grazie a corsi e workshop. Presente alle principali fiere del settore, la produzione del gruppo spazia dal graphic novel al web comic, dall’erotismo di Curami allo shonen manga di It’s Fantastic, in una libertà di forme e toni che sono l’emblema del modo di fare fumetto di un gruppo che ha naso per le storie di qualità.



Contatti

Sito: www.cyranocomics.com

Facebook: www.facebook.com/cyranocomics

https://www.facebook.com/EmilioSalgariAdventures/

Email: cyranocomics@email.it

Tel: 347-4309846