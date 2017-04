Lo spoiler porta al Lato Oscuro (e quasi sempre alla violenza!): e questo Daenerys Targaryen, la protagonista della fortunata serie di Game of Thrones, al secolo Emilia Clarke, lo sa molto bene! In effetti “spoilerare GOT” è lo sport preferito degli iscritti a Facebook e il set della serie è blindato almeno quanto quello del secondo capitolo della serie di Star Wars Anthology dedicato a Han Solo. La bellissima attrice in un’intervista rilasciata a CinemaBlend.com ha dichiarato: “Davvero non posso dirvi assolutamente niente se non che Alden (Ehrenreich) è fantastico e che è stupendo fare qualcosa a questo livello con questo cast. Ma parlarne è ancora più spaventoso che parlare di Game of Thrones”.

Il nuovo film dedicato alla “canaglia” galattica per antonomasia, che uscirà il 25 maggio 2018, è scritto e diretta da Chris Miller e Phil Lord, e avrà nel cast, oltra che la sensuale Emilia Clarke, Alden Ehrenreich / Han Solo, Joonas Suotamo / Chewbacca, Donald Glover / Lando Calrissian, Woody Harrelson, Thandie Newton e Phoebe Waller-Bridge.