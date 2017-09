Domenica 17 Settembre il gruppo Emergency di Roma Nomentana invita grandi e piccini all’Emergency Day, un’occasione per conoscere e sostenere Emergency nel verde di Villa Ada, a due passi dall’entrata di Ponte Salario 28. 140 ettari di pini, sughere e ippocastani e alberi stranieri a contorno della villa costruita dal principe Pallavicini nel 1783. 100 anni dopo fu venduta a Vittorio Emanuele Ii di Savoia che amava la caccia. Ma Umberto I spostò la corte al Quirinale. Rivenduta poi all’amministratore dei beni Savoia, Tellfner, che gli diede il nome della moglie “Ada”. Il tempo passa e le piante pellegrine invadono la villa. 1300 specie, circa il 20% della flora italiana, ma il bello della villa è che é proprietà di tutti coloro che la rispettano. Per info: https://www.facebook.com/events/1525243024235145

Daisy e Imriel, rappresentanti italiani al World Cosplay Summit 2016, saranno presenti durante tutto il pomeriggio nei panni della sirenetta Ariel e del suo principe Eric e guideranno i bambini in una magica caccia al tesoro! Appuntamento per la partenza alle ore 15,00.

Per Emergency il 17 Settembre saranno presenti gli operatori de Il Loto – Centro di Discipline Naturali che ci proporranno trattamenti Shiatsu, massaggi Ayurvedici e Riflessologia plantare. Inoltre alle ore 11 ed alle ore 15 lezioni di yoga ed alle 17 Qi Gong. Un’ottima occasione per regalarsi un momento di benessere con “l’effetto collaterale” di aiutare Emergency. L’associazione culturale “Gli amici del Loto” nasce dalla collaborazione di diversi operatori del benessere con l’intenzione di divulgare antiche sapienze, salutari rimedi offerti dalla natura, trattamenti, discipline orientali e attività volte alla conoscenza di sé stessi e al recupero del proprio benessere psicofisico.

Dal 1995 Emergency ha assistito in Iraq oltre 390.000 persone nei suoi due Centri chirurgici, nella rete di Centri sanitari, nel Centro di riabilitazione. Attualmente Emergency gestisce in Iraq un Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale a Sulaimaniya, in Kurdistan, avviato nel 1998 constatata l’elevata presenza nell’area di persone amputate. Oltre alla cura dei pazienti e all’applicazione di protesi, Emergency favorisce il loro reinserimento nelle comunità di provenienza (http://www.emergency.it/iraq/riabilitazione-e-reintegrazione.html). Inoltre, dal 2014 Emergency offre assistenza sanitaria ai profughi nel campo di Arbat e agli sfollati che vivono nel campo di Khanaqin (http://www.emergency.it/iraq/centri-sanitari-profughi.html).