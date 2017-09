Un mastodontico Roller Coaster realizzato interamente in lego: non lasciatevi ingannare dallo sfondo delle foto, questo grandioso creativo di mattoncini, Chairudo, ha realizzato a casa sua uno delle più belle e impressionati opere fanmade di Lego mai create! Il suo funzionamento è esattamente quello di una vera e propria montagna russa solo che in miniatura: vedendo i video è possibile provare la stessa emozione che si ha nei così detti “POV” dei rollercoaster reali.

Il suo creatore ha dichiarato che l’intera opera è stata ispirata alla vera montagna russa in legno ” El Toro” allestita al Six Flags New Jersey. Complessivamente, questo “bestione” è realizzato con quasi 90.000 pezzi di Lego e Chairudo ha impiegato oltre 800 ore per realizzarlo: è lungo 6,5 metri, largo 1,2 metri, alto 1,4 metri e il tracciato ha una lunghezza complessiva di 26 metri… tutto in salotto. Oltre al coaster, Chairudo ha anche costruito due giostrine, la stazione di lancio e, ovviamente, un po’ di paesaggio floreale (che “entra” come fosse edera tra i piloni in mattoncini marrone stile “legno”) e i vialetti che passano sotto le curve dell’attrazione!

Se volete vedere qualche foto di questa mastodontica installazione in Lego… ecco qualche link: