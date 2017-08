EffectUs Event 2017 è l’evento “speciale” dedicato al Make-Up cinematografico che si svolgerà dal 23 settembre al 24 settembre presso il Lanificio159 in Via di Pietralata 159/A a Roma.

Special Make-up Effects è il nome internazionale degli Effetti Speciali di Trucco, l’arte che consente di modificare il volto umano per raggiungere nuove sembianze, mettendo in atto una metamorfosi della fisionomia, utilizzata in particolar modo nel mondo dello spettacolo (cinema, televisione, teatro) oppure per eventi particolari.

L’idea di EffectUs nasce in risposta ad una necessità sorta tra i professionisti e gli amatori di condivisione di tecniche artistiche ed esperienze. L’evento proposto vuole essere un momento d’ incontro, uno scambio culturale ed artistico tra colleghi e appassionati di Special Make-up Effects. Oltre ad una sezione formativa arricchita da workshop, conferenze, proiezioni make-up, contest e mostre, l’evento è pensato anche per includere una sezione fieristica che riunirà molti brand specializzati del settore nazionali ed internazionali e laboratori di settore.

EffectUs Event vuole inoltre essere un momento d’incontro per professionisti ed operatori del settore cinematografico a tutti i livelli (produttori, tecnici, laboratori, fornitori, studenti etc.) in quanto la frequentazione dell’evento vuole essere uno spunto per nuove sinergie tra potenziali collaboratori, apprendisti, studenti, clienti e fornitori di vario genere.

A breve sul sito dell’evento saranno annunciati gli ospiti e i dettagli delle attività dell’evento www.effectusevent.com o sulla pagina fb: https://www.facebook.com/events/1426754940694081 – E-mail: infoeffectus@gmail.com – Giulia Giorgi 3494588172

Le due giornate si apriranno alle 9.00 di mattina per concludere il loro ricco programma alle 19.00.