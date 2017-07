In tutto il mondo Nerd (e non solo), non si fa che parlare di Dragonstone, il primo episodio della settima serie televisiva di Game of Thrones. Tutti noi abbiamo la bacheca invasa nelle ultime 48 ore di commenti, spoiler, amicizie finite (per gli spoiler di cui sopra) e flame. Proprio di flame vogliamo parlarvi raccontandovi della storia di Ed Sheeran e del suo cameo a sorpresa tanto criticato sui social.

Gli haters del cantautore britannico hanno assaltato i suoi account ufficiali dopo la premiere della serie che, come si sa è molto amata dalla star. I fan del Trono di Spade ricorderanno che lo stesso Ed Sheeran ricevette per il suo compleanno, in diretta radio, una riproduzione di Lungo Artiglio, la spada bastarda in acciaio di Valyria appartenuta alla Casa Mormont e poi brandita da Jon Snow. Proprio dopo quell’episodio gli showrunner della serie Dan Weiss e David Benioff hanno deciso di invitarlo a partecipare alle riprese per questo cameo.